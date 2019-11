Perfect kerstcadeau: dit bedrijf betaalt je om kerstfilms te kijken

Betaald kerstfilms kijken, dat willen we allemaal wel. Bij dit bedrijf kunnen dromen werkelijkheid worden, dus plof maar neer op die bank. Kiezen tussen Love Actually en The Holiday is natuurlijk bijna onmogelijk, maar gelukkig hoeft dat voor deze vacature ook niet!

Het ‘enige’ wat je moet doen is 24 kerstfilms in 12 dagen kijken. Eitje toch? Twee op een dag lukt jou normaal gesproken al makkelijk en als je er iets mee kunt winnen dan al helemaal. De prijs wordt uitgeloofd door Hallmark, het bedrijf dat je misschien wel kent van hun postkaarten.

Betaald kerstfilms kijken

Ben je klaar met bijvoorbeeld Elf of Klaus, het nieuwste pareltje van Netflix, dan moet je alleen nog even bewijs daarvan en een korte recensie op Instagram plaatsen. Gebruik de hashtags #countdowntochristmas en #hallmarkdreamjob. Wie weet ben jij wel de gelukkige die kans maakt op 1000 dollar (omgerekend iets meer dan 900 euro). Let wel even op dat je geen spoilers plaatst, dan blijft het voor iedereen leuk.

Kleine kanttekening Toch is er wel een kleine kanttekening bij dit leuke nieuws: je moet in de Verenigde Staten wonen om mee te doen. Mocht je nu met de feestdagen naar bijvoorbeeld New York gaan, kun je altijd kijken of je een poging kunt wagen. Daarnaast moet je ook nog ouder zijn dan 18 jaar en een grote fan zijn van kerst. Met dat laatste zit het wel snor, dus waar wacht je nog op om betaald kerstfilms te kijken? Je hebt tot 25 december om mee te doen.

