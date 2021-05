Zeg ‘ns eerlijk: hoe vaak luister jij nou nog écht? En dan niet luisteren om te reageren, maar gewoon, om het verhaal aan te horen. We doen dat tegenwoordig veel te weinig. Niet gek, want net als seks en zoetigheid, activeert praten over jezelf het beloningsysteem in de hersenen. En daardoor luisteren we minder goed naar een ander.

‘We leven in een zendcultuur’, zei psychiater Bram Bakker ooit al in De Volkskrant. Klopt natuurlijk als een bus, want sociale media zijn helemaal niet zo sociaal, het draait eigenlijk vooral om laten zien wat jij doet, zonder dat je daar direct een reactie op krijgt.

Ikke, ikke, ikke

Uit onderzoek van Harvard University blijkt dat we zo’n dertig tot veertig procent van de tijd over onszelf praten. Er kwam ook in naar voren dat je beloningssysteem wordt geactiveerd wanneer je over jezelf praat. En dat maakt dus dat we meer en meer over onszelf praten. Tja. Toch lastig in een gesprek.

Beter leren luisteren

Het allerbelangrijkste is dat je realiseert dat je niet luistert. Doen we liever niet, maar het is wel de eerste stap naar verandering. En weet waar je het voor doet: een echt goed gesprek, waarbij je ook dieper in kunt gaan op hoe iemand zich ergens bij voelt. Hoe?

Focus

Allereerst: probeer je te focussen op wat iemand zegt. Als je gedachten afdwalen, breng ze terug naar het gesprek en luister echt naar de woorden die iemand z’n mond verlaten. Stel open vragen

Als iemand klaar is met z’n verhaal en jij wil nog wat weten, probeer dan open vragen te stellen. Zo komt er een langer antwoord en heb je uiteindelijk een dieper gesprek. Zet je eigen mening en ervaringen opzij

Als iemand iets vertelt en jij hebt het meegemaakt, is de kans groot dat je meteen wil zeggen ‘Oh, ja, dat had ik ook toen ….’ of ‘Nou, dat denk ik niet, volgens mij zit het ….’. Skip dat eens. Probeer te luisteren zonder oordeel en echt open te staan voor wat de ander je vertelt, zónder direct te reageren. Het is fijn als iemand gewoon z’n hart bij je kan luchten. Doe alsof je het moet navertellen

Wil je jezelf trainen beter te luisteren? Doe dan eens alsof je het straks na moet vertellen. Zo luister je veel actiever en onthoud je de interessante details.

En verder: het vergt echt wat training om weer goed te leren luisteren. Maar dat levert je dus wel heel veel op. Een goed gesprek, onder andere.

Bron: Bedrock | Beeld: Getty Images