Betoverend mooi: dit is de mooiste haarkleur volgens Instagram

Blondines, brunettes, roodharigen: dit waren vroeger een beetje de kleuren die je op straat voorbij zag komen. Tegenwoordig is het straatbeeld zo gekleurd dat je vrijwel elke kleur wel in de kappersstoel kunt laten aanmeten. Maar wat is op het moment nou eigenlijk de meest populaire haarkleur? Nou, dít dus!

De haartrend is op dit moment een enorme hit op Instagram en we kunnen ons zo voorstellen dat de kapperszaken het verzoek voor deze kleur de afgelopen tijd al meermaals hebben gekregen. Want waar we vorig jaar nog zagen dat zachtroze een grote trend was, laten we onze haren nu massaal in de zogenoemde balayage verftechniek verven.

Betoverend

Maar hé, deze trend gaat inmiddels toch al wel weer wat jaartjes mee? Dat klopt. Alleen is-ie nu een tikkeltje anders. De balayage bestaat nu namelijk uit witgrijs haar in combinatie met een blauw slash groenachtige tint. En geloof ons: dat ziet er enorm betoverend uit.

Pruiken

Nu is dit misschien niet het meest handige kapsel voor wanneer je gezegend bent met een donkere haarkleur. Maar tegenwoordig zijn pruiken, extensions en andere tools al lang geen ‘taboe’ meer, en dus kun je je eigen haren hiermee dus beschermen tegen de boze wereld van blonderingsmiddel.

Bron Marie Claire UK | Beeld Instagram, iStock