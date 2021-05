Bettina Holwerda deelt eerlijke foto van het moederschap en krijgt veel lof van volgers: ‘Dit is geniaal’

Bettina Holwerda (42) heeft samen met Jim Bakkum (33) drie kinderen: Lux (8), Posy (6) en Molly (2). Op Instagram deelt ze vandaag een eerlijke foto en een hilarische lap tekst waarin ze het moederschap op geniale wijze samenvat. Van haar volgers ontvangt ze veel lof. Ze vinden haar betoog niet alleen grappig, maar ook enorm herkenbaar.

Bettina plaatst eerlijke foto van het moederschap

Bettina plaatst een zwart-wit foto waarop te zien is hoe ze op de bank ligt met dochtertje Molly op schoot. In haar hand heeft ze een glas wijn, naast haar op de bank staat een bord eten en liggen een aantal neussprays. Ze begint haar betoog met: “Ja, overal waar ik loop, lig, zit of sta is er een Molly op mij.”

Een wijntje en 38 neussprays

Ze gaat verder: “Ja, ik dronk rond etenstijd een wijntje, om dat relaxte ‘even gezellig en rustig een wijntje opentrekken en genieten van het leven’-gevoel geforceerd op te roepen. En dat uit zich dan zo. Ja, ik heb 38 neussprays (hoef geen advies, toch bedankt) naast me liggen, want ik ben verkouden en mijn grootste angst is geen lucht krijgen. (GEEN CORONA, WEL HOESTSCHAAMTE.)”

Soof-achtig

Ook voor het bord eten heeft Bettina een passende verklaring: “Ja, er staat een bord macaroni naast me, want #yolo eet maar lekker op de bank vandaag kinderen, het is vakantie. (Niet dat dat normaal gesproken een reden hoeft te zijn.) Ja, ik zit erbij alsof het in scène is gezet voor de poster van een nieuwe Soof-achtige film. Of voor de cover van een boek over zuchtende moeders en hoe zwaar het moederschap wel niet is.”

Top leven

Ze eindigt haar verhaal met nog wat laatste statements: “Ja, Molly houdt liefkozend mijn borst vast. En ja, ik kijk enorm ongelukkig en zorgelijk, maar eigenlijk probeer ik door alle geluiden heen gewoon iets op te vangen van een item op TV over A. Corona. B. André Hazes of C. Het Engelse koningshuis (werkelijk geen idee, het was de eerste keer in maanden dat ik iets ‘keek’ rond die tijd). Is toch een top leven dit? (Ik maak geen grap.)”

Reacties

Nadat Bettina haar eerlijke betoog over het moederschap deelt, stromen de reacties binnen. “Je beschrijft het leven van een werkende moeder met jonge kinderen heel goed! Het is niet klagen maar het is gewoon de werkelijkheid…. dus geniet lekker van dat wijntje en van dat meisje die nu nog aan je wil plakken”, reageert een volger. “Heerlijk… Zie en lees niks geks hoor. Precies zoals het is”, schrijft een ander. Ook wordt haar post geniaal, hilarisch en herkenbaar genoemd.

