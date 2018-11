Bevestigd: dit zijn de kandidaten van WIDM 2019

Na het ontdekken van een muurschildering van de kandidaten, kon het speculeren beginnen. Want is dat nu Lil’ Kleine als tweede van links? AVROTROS maakt alle namen bekend en nu blijkt al maar weer: niets is wat het lijkt.

Want helaas gaan we Jorik niet terugzien in het programma, maar wel doen in dit seizoen mee:

YouTuber Nikkie de Jager

Zanger Nielson

Presentatrice Evelien de Bruijn

Presentator Jamie Tre

Presentatrice Evi Hanssen

Journalist Sinan Can

Presentatrice Merel Westrik

Meesterpatissier Robert van Beckhoven (bekend van ‘Heel Holland Bakt’)

Actrice Sarah Chronis

Acteur Rick Paul van Mullingen

Op de site van AVROTROS is ook al meteen de officiële groepsfoto te vinden, mét de nieuwe presentator Rik van de Westelaken.

Colombia

Het populaire programma Wie is de mol? vindt dit jaar plaats in Medellin, de tweede stad van Colombia af. Dit heeft AVROTROS bevestigd nadat donderdagochtend op Twitter een muurschildering met de kandidaten werd vrijgegeven. Een grote verrassing is dit dus niet: fans hadden de locatie in juni al achterhaald.

