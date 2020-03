In deze tijd van coronaperikelen zijn we natuurlijk maar wat blij met Netflix. We vermaken ons namelijk kostelijk met programma’s als Love is Blind! Waar we eerder nog enkel konden hopen op een vervolg, lijkt die droom nu vrijwel zeker werkelijkheid te worden. Althans, zo doet de showrunner sterk vermoeden!

Netflix-show Love is Blind onverwacht populair

We denken eigenlijk dat Netflix er helemaal niet op had gerekend dat Love is Blind zo populair zou worden. De serie werd in ieder geval vrijwel zonder tamtam op de streamingdienst gelanceerd. Maar goed, inmiddels mag duidelijk zijn dat de (succesvolle?) datingshow enorm populair is. Zodoende kan een tweede seizoen eigenlijk niet meer uitblijven.

Showrunner hint op seizoen 2 Love is Blind

Nu die speciale reünie-aflevering op Netflix is verschenen, smeken fans om een tweede seizoen van Love is Blind. Showrunner Chris Coelen laat in een interview met Metro (via RTL Boulevard) weten dat hij in ieder geval hoopt op een vervolg. Ook stelt hij dat het hem “echt sterk” zou verbazen als er geen tweede seizoen komt! Dat klinkt als muziek in onze oren… Wie de makers van seizoen 2 van Love is Blind gaan casten is echter nog wel de vraag. Zo doen er geruchten de ronde over een Britse versie. Daarnaast lijkt het velen interessant om niet enkel hetero’s te casten. Volgens Coelen richt Love is Blind zich niet op seksualiteit. Desalniettemin zou een LHBTQI-versie volgens hem echter wel “wat technische moeilijkheden” met zich meebrengen…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Superguide.nl