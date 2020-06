We schreven het al eerder, maar verschillende stellen deden al een open sollicitatie naar een deelname aan Temptation Island VIPS. Zo ook dit koppel. Maar met deze nieuwste TikTok líjken ze de geruchten te bevestigen.

Lisa Sace (ja, je weet wel, die ‘Psycho Queen’ uit Ex on the Beach) en haar vriend Jay Zwarts blijven maar met hints strooien. Eerder antwoordde het koppel al ‘ja’ op de vraag of ze mee zouden moeten doen aan Temptation Island VIPS.

Koppel Temptation Island Vips

En nu doen ze opnieuw een gooi naar herwonnen beroemdheid. In een TikTok op het account van Jay moeten de twee namelijk kiezen tussen telkens twee opties. Zo gaan ze voor ‘relatie’ in plaats van ‘geen relatie’ en verrassend genoeg ook voor ‘echte lippen’ in plaats van de variant waarin wat plastische chirurgie aan te pas komt. En dat terwijl het geen geheim is dat Lisa aan zichzelf heeft laten sleutelen.

Deelname

Maar opvallender is dat ze daarbij ook beiden wijzen naar Tempa in plaats van Ex on the Beach. Wíllen ze het vooral heel graag of is er toch een kans dat we deze tortelduifjes terug gaan zien in een nieuw seizoen? Aan drama dan in ieder geval geen gebrek, want de brunette liet al tijdens haar vorige deelname zien dat ze voor behoorlijk wat opschudding zorgt. We gaan het meemaken of het koppel uiteindelijk meedoet aan Temptation Island VIPS.

