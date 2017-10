Klaar met dat gekibbel: dít gezinslid heeft de veiligste rijstijl

Van jou mag je moeder vaak wel iets harder op het gaspedaal trappen en tussen jou en je broer of zus is er altijd wel een klein beetje concurrentie over wie er beter is achter het stuur. Grote kans dat je denkt dat jij zelf – als het op autorijden aankomt – de ster van de familie bent, maar is dat wel zo? Dit recent gepubliceerde onderzoek maakt dat voor eens en altijd duidelijk…

Helaas hebben we geen goed nieuws voor pa, ma en de oudste kids, want uit het grootschalige onderzoek (door een bekend Brits autoverzekeringsbedrijf) blijkt dat het jongste kind de veiligste rijstijl heeft. Dat de oudste thuis het meest verantwoordelijk is, klopt in dit geval dus niet. Sterker nog, oudere broers of zussen rijden zelfs regelmatig te snel, scoren meer boetes en raken vaker betrokken bij een ongeluk.

Dit kan dus écht niet…

Uit het onderzoek kwamen meer interessante feiten en cijfers naar voren. Zo drukt bijvoorbeeld 89 procent van de oudste kinderen te hard op zijn gaspedaal en krijgt 35 procent dikwijls een boete onder zijn neus geschoven. Maar liefst 47 procent snijdt de weg van andere chauffeurs af en 46 procent rijdt te vaak over een doorgetrokken witte lijn. Maar het meest verontrustende is nog dat een dikke 30 procent van de oudste broers en zussen toegeeft dat ze hun smartphone achter het stuur gebruiken. Tja, we weten allemaal dat dat écht niet oké is.

Klaar als een klontje

De jongste telgen van het gezin scoorden in het onderzoek op alle bovengenoemde punten verrassend veel lager en dus is het zo klaar als een klontje: het jongste kind heeft de veiligste rijstijl.

Ben jij thuis enig kind? Dan hebben we ook voor jou goed nieuws. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat jongeren zonder broers of zussen nóg alerter zijn op de baan. Toch fijn om te weten, dachten we zo.

Bron Flair