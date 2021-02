Is dit dan het bewijs dat de kappers weer open gaan? Rutte heeft al een afspraak

Bijna iedereen loopt tegenwoordig rond met het welbekende coronakapsel. De een waagt een poging om het zelf te knippen en de ander wacht tot de kappers weer een keer open gaan. Stiekem willen we allemaal zo snel mogelijk een afspraak inplannen om onze coupe te fiksen. Om er zeker van te zijn dat na 2 maart de kappers weer open gaan, heeft radio-dj Frank Dane de kapper van Mark Rutte gebeld.

Uitgelekt

Vanavond staat er weer een nieuwe persconferentie op het programma. Voorafgaand hieraan is er – inmiddels traditiegetrouw te noemen – alweer het een en ander uitgelekt over de maatregelen. Zo zou de avondklok van kracht blijven, maar lijkt het erop dat middelbare scholen wél weer de deuren mogen openen. Ook gaat het gerucht dat de kappers na 2 maart weer aan het werk mogen.

Belletje naar de kapper

Om te achterhalen of de kappers daadwerkelijk weer open mogen, heeft Frank vanochtend de telefoon gepakt en een belletje gepleegd naar de kapper van Mark Rutte. Hij weet de dj (stamelend, dat wel) te vertellen dat de premier een afspraak heeft ingepland en volgende week zaterdag – op 6 maart, dus – geknipt zal worden. Dane trekt daaruit de conclusie dat vanavond inderdaad onthuld zal worden dat de kappers vanaf aankomende week weer opengaan en feliciteert de man met het goede nieuws. Hier kun je het fragment terugluisteren.

Gepland

Wanneer de afspraak van Rutte gemaakt is, wil de kapper niet loslaten. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft daar wél een antwoord op, nadat het telefoongesprek op de radio te horen was. Volgens de overheidsinstantie laat de premier zijn afspraken bij de kapper een jaar vooruit plannen. De afspraak die staat voor 6 maart zou dan ook gemaakt zijn vóórdat de kappers in december hun deuren moesten sluiten. ‘Maar hij gaat pas weer zodra het mag’, luidt de verklaring van de RVD.

Persconferentie

Of de premier volgende week zaterdag daadwerkelijk in de kappersstoel plaatsneemt, daar wilde de woordvoerder niet op vooruitlopen. Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur weer een persconferentie, waarin bekend wordt gemaakt of de coronamaatregelen na 2 maart worden versoepeld. Deze informatie is al uitgelekt na het overleg in het Catshuis van afgelopen zondag.

