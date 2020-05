Is dit het bewijs dat Temptation’s Karim en Roshina uit elkaar zijn?

Dit seizoen van ‘Temptation Island’ loopt langzamerhand ten einde. Over de relaties van Zach en Simone & Arda en Elke kunnen we wel zeggen dat deze definitief voorbij zijn. Voor het ijzersterke koppel Christian en Angela lijkt er er geen vuiltje aan de lucht. Maar de relatiestatus van Karim en Roshina is nog wel even spannend.

Toch lijkt het erop dat het voorgoed over is tussen de twee.

LEES OOK:

Temptation-Karim’s vrienden zijn duidelijk: ‘Laat Roshina gewoon gaan’

Karim en Roshina uit elkaar

Laatst wist Team Tempa (hét Instagram-account voor alle Temptation roddels) te vertellen dat Karim en Roshina eind vorig jaar nog samen op Curaçao zijn geweest. Karim zei later dat ‘hij daar voor werk was, en Roshina hem misschien wel gewoon als goede vriend op kwam zoeken’. Toch leken ze in de afleveringen van dit seizoen beide erg pessimistisch over de toekomst van hun relatie en zou het best eens zo kunnen zijn dat ze er definitief een punt achter hebben gezet.

Instagram

En dat lijkt nu via een hint op Instagram bevestigd te worden. De twee hebben elkaar namelijk plotseling ontvolgd. Tot voor kort volgde het koppel elkaar nog wel en leek er dus niets aan de hand. Maar Roshina staat inmiddels niet meer tussen de lijst volgers van Karim.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: Temptation Island