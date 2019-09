Who run the world? ‘Beyoncé en Adele hebben samen nummer opgenomen’

‘Hello, is this real?’ Ja, het is echt geen droom op deze druilerige maandag. Beyoncé en Adele zouden volgens bronnen samen een nummer hebben opgenomen. En ja, daar gaat ons hart toch echt wel iets sneller van kloppen.

Het zou gaan om een liedje voor op de nieuwe plaat van de band OneRepublic. Volgens voorman Ryan Tedder speelt Chris Martin van Coldplay een pianosolo in het liedje.

Grapje

Alhoewel veel fans ervan uitgaan dat de zanger een grapje maakte, is de unieke samenwerking niet onmogelijk: Tedder schreef zowel Beyoncé’s hit Halo als Rumour Has It van Adele, Daarbij staat Adele bekend als groot fan van Beyoncé: toen ze er bij de Grammy’s in 2017 vandoor ging met de award voor beste album, verklaarde ze meteen bereid te zijn de eer met haar collega-zangeres te delen.

November

Het album waar het nummer op zou moeten staan, Human, komt in november uit. Volgens Entertainment Weekly wilden de woordvoerders van beide zangeressen geen commentaar geven op de uitspraak van Tedder.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images