Beyoncé bedankt Meghan Markle voor haar ‘moed en leiderschap’

Na het spraakmakende interview met Oprah Winfrey worden Meghan Markle en prins Harry ongetwijfeld overspoeld door berichten. Op een paar miskleunen en haatreacties na, krijgt het stel vooral veel bewondering en steun. Onder meer van Beyoncé.

De wereldster deelde dinsdag op haar website een bericht waarin ze Meghan een hart onder de riem steekt. ‘Dankjewel Meghan, voor je moed en leiderschap. We voelen ons allemaal gesterkt en geïnspireerd door jou.’ Queen Bee supporting de hertogin van Sussex: dat is precies de female empowerment die de wereld nodig heeft. Bij het bericht deelt de zangeres een foto van hun ontmoeting tijdens de première van ‘The Lion King’.

Serena Williams

Beyoncé is overigens lang niet de enige die hardop haar bewondering voor Meghan uitspreekt. Ook haar vriendin Serena Williams laat van zich horen in een uitgebreid bericht. ‘Meghan Markle, mijn onbaatzuchtige vriendin, leidt door het voorbeeld te geven met compassie en empathie. Ze leert me iedere dag wat het echt betekent om nobel te zijn. Haar woorden illustreren de pijn en wreedheid die ze heeft doorgemaakt.’

Mentale gezondheid

‘Ik ken uit eerste hand dat seksisme en racisme die instituten en de media gebruiken om vrouwen en mensen van kleur te demoniseren. We moeten inzien dat het onze verantwoordelijkheid is om giftige, ongegronde roddel en tabloidjournalistiek terecht te wijzen. De consequenties voor onze mentale gezondheid als gevolg van systematische onderdrukking en slachtofferschap zijn verwoestend, isolerend en veel te vaak dodelijk.’

Lees hier het hele bericht dat Serena schreef aan haar vriendin:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Serena Williams (@serenawilliams)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.