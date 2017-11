Leg alles neer wat je aan het doen bent: er komt een Beyoncé pop-upcafé

Ben jij een groot Beyoncé-fan, en ga je elk weekend los op Single ladies of Love on top? Dan wordt het hoog tijd om een city trip naar The Big Apple te boeken. Vanaf 1 december staat er namelijk in Brooklyn een heus Beyoncé-cafe.

Tijdens de kerstdagen wordt de cocktailbar ‘Leyenda’ omgetoverd in ‘Sleyenda’. De eigenaresse van de cockailbar is van Latijnse afkomst en wil tijdens deze dagen een ode brengen aan haar roots mét een vleugje Queen B. Discoballen, glinsterende rendieren, menu’s geprint op speciale Beyoncé-kerstkaarten en meezingen met de hits van Beyoncé is wat je volgens de Time Out New York kan verwachten van het café.

Naast Beyoncé zullen ook andere fierce Latin pop icon’s terug komen in het pop-upcafé.

Verwacht geen persoonlijk bezoekje van de Queen zelf, maar dichterbij dan dit komen we waarschijnlijk voorlopig niet…

Bron Metro | Beeld Hollandse-Hoogte