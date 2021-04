Beyoncé deelt een intiem inkijkje in haar gezinsleven

Beyoncé beschermt haar gezin als een leeuwin en deelt dan ook niet vaak privékiekjes uit het familie-album. Maar als ze het doet, doet ze het goed. De wereldster slingerde een trits familiefoto’s de wereld in, zonder caption.

Op de foto zien we een gezellige moeder-dochter selfie met de 9-jarige Blue. Ook de 3-jarige tweeling Rumi en Sir komen voorbij, zij het nog behoorlijk anoniem. Op een van de kiekjes zien we Rumi aan de kust in een zomerjurkje, op de ander staat Beyoncé met zoon Sir aan de zee. Op beide foto’s zien we de tweeling alleen van de achterkant.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce)

Eerste Grammy

Blue daarentegen is inmiddels wel wat camera’s gewend. De 9-jarige heeft zelfs al in navolging van haar moeder haar eerste Grammy in de wacht gesleept. Ze won de Grammy in de categorie beste videoclip voor het nummer ‘Brown skin girl’. Dat zijn natuurlijk de dingen waar je indruk mee maakt op het schoolplein.

Inbraak

Queen Bee deelt de foto’s niet lang nadat het nieuws naar buiten kwam dat zij en haar gezin het slachtoffer zijn geworden van een inbraak. Inbrekers stalen voor ruim een miljoen dollar aan spullen uit haar opslagruimtes. Het zou vooral om persoonlijke bezittingen als tassen, speelgoed en foto’s gaan.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: People | Beeld: Brunopress