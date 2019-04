Beyoncé onderging spoedkeizersnede: ‘De hartslag van een van de baby’s stopte een paar keer’

Als we niet zouden weten dat het over twee weken pas officieel International Beyoncé Day is, hadden we absoluut gedacht dat dat vandaag het geval was. Het nieuws rondom Queen B lijkt deze woensdag namelijk niet te stoppen. De reden? Beyoncé heeft een documentaire én een album gelanceerd. We couldn’t be happier.

Dankzij de nieuwe Netflix-docu Homecoming komen we weer een stuk meer over de zangeres te weten. Zo blijkt dat haar tweeling Rumi en Sir in 2017 met een spoedkeizersnede op de wereld zijn gekomen. ‘In de baarmoeder stopte de hartslag van een van de baby’s een paar keer dus moest ik een spoedkeizersnede ondergaan,’ vertelt de zangeres openhartig in de documentaire.

Heftige voorbereiding

In Homecoming is te zien hoe Bey zich voorbereidt op haar optreden op het festival Coachella. Het was het eerste concert dat ze gaf na de bevalling van Rumi en Sir. ‘Ik zou Coachella het jaar ervoor al doen, maar ik raakte onverwacht zwanger en het was een tweeling, dat was een nog grotere verrassing. Mijn lichaam doorstond meer dan wat ik dacht aan te kunnen.’

De voorbereiding op het festival zo vlak na een bevalling was enorm heftig. ‘Soms dacht ik dat ik nooit meer dezelfde zou worden. Nooit meer fysiek dezelfde en qua kracht en uithoudingsvermogen. Ik moest m’n lijf opnieuw opbouwen.’ Mentaal was Beyoncé eigenlijk ook niet klaar om alweer aan de slag te gaan. ‘Mijn geest wilde bij mijn kinderen zijn.’

Streng dieet

Om fysiek helemaal fit te worden, volgde de zangeres een streng dieet. Ze schrapte brood, koolhydraten, suiker, zuivel, vlees, vis en alcohol. ‘Ik probeer uit te zoeken hoe ik een moeder van een 6-jarige en van een tweeling kan zijn en mezelf ook fysiek en creatief kan geven,’ zegt ze. ‘Het was veel tegelijk.’

Hoewel alles goed kwam, zou ze nu niet meer zo ver gaan. ‘Ik heb mezelf absoluut verder gepushed dan ik verwachtte te kunnen en daar heb ik een belangrijke les van geleerd. Ik zal nooit weer mezelf zo onder druk zetten.’

