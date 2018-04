Beyoncé op Coachella: alle hoogtepunten op een rijtje

Het enorme spektakel in Palm Springs werd na haar optreden spontaan omgedoopt tot Beychella, want man o man, wat gaf de wereldster zaterdagavond een vette show weg. Maar naast dat ze haar fans over de hele wereld – want ja, iedereen kon live meekijken – trakteerde op een geweldige act, schreef ze ook geschiedenis en zorgde ze voor een heuse Destiny’s Child-reünie. Kortom: genoeg hoogtepunten om even op een rijtje te zetten.

Dat ze Coachella vorig jaar door haar zwangerschap moest afzeggen, wist de wereldster dit jaar meer dan goed te maken. Queen B zette namelijk niet zomaar een show neer. De diva haalde namelijk alles uit de kast om nu al de meest besproken act van dit jaar te worden.

Voorproefje op On the Run II Tour

Misschien hadden de fans er stiekem al op gehoopt, maar het is toch altijd maar weer even afwachten. Gelukkig werden onze gebeden verhoord en stonden Bey en Jay Z samen op het podium. En dat was in één woord: vuurwerk. De twee love birds wisten met hun optreden het perfecte voorproefje op hun aanstaande On the Run II Tour te geven. En na dit optreden kunnen we eigenlijk maar één ding concluderen: daar móét je gewoon bij zijn.

Dance the night away met Solange

Waar ze twee jaar geleden haar zusje Solange nog verraste tijdens een optreden, was het dit keer Solange die door haar zus op het podium werd uitgenodigd. De twee zussen lieten nog maar eens zien wat ze allemaal in huis hadden. Want niet alleen Queen B kan dansen als een koningin; ook haar jongere zusje weet wel hoe ze mensen helemaal gek moet maken.

Reünie van Destiny’s Child

Maar naast de gastoptredens van Jay Z en Solange, was de allerleukste verrassing nog wel de reünie van Destiny’s Child. Bey nodigde haar twee besties van de populaire meidengroep uit om een paar oude nummers ter gehore te brengen, en dat werd op zijn zachtst gezegd enorm gewaardeerd door haar fans.

Ook zangeres Adele ging helemaal los

Ondanks dat ze er niet fysiek bij was, ging Adele helemaal los op Bey’s optreden. De Britse zangeres postte op haar Instagrampagina een aantal filmpjes, waarin ze enthousiast reageert op het optreden van haar collega. Mocht Beyoncé volgend jaar dus opnieuw geboekt worden en nog een zangeres nodig hebben, dan weet ze in ieder geval wie ze kan bellen!

Geschiedenis schrijven

Toch wist Beyoncé niet alleen met haar vocale kunsten en danskwaliteiten een enorme diepe indruk te maken. De zangeres maakte met haar optreden ook een statement en bedankte de organisatie dat zij als eerste zwarte vrouw als hoofdact mocht optreden. Tijdens het nummer Crazy in Love had de wereldster dan ook een volledig gekleurd orkest én dansgroep achter zich staan, en gebruikte ze citaten uit de wereldberoemde speech Who Taught You to Hate Yourself van Malcolm X.

Heb je alles gemist? Wees dan niet getreurd. Beyoncé treedt aankomende zaterdag nog een keer op, wat net zoals de vorige keer weer live te zien zal zijn op YouTube. Zorg dus dat je je wekker zet, want geloof ons; dit mág je gewoon niet missen!

Bron Lindanieuws, NOS | Beeld YouTube, Getty