Beyoncé zag Kelly Rowlands zoon geboren worden dankzij Zoom

Afgelopen januari beviel Kelly Rowland (40) van zoon Noah. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, moet Kelly toen gedacht hebben. Ze liet namelijk vrienden en familie meekijken bij de bevalling dankzij een live Zoom-verbinding.

Zo zagen haar Destiny’s Child-zussen Beyoncé en Michelle Williams hoe het jongetje ter wereld kwam. ‘Het was prachtig’, zegt Kelly over de Zoom-bevalling tegen ‘People TV Show’-presentator Kay Adams. Onder de andere gasten bevonden zich Beyoncés moeder Tina Knowles en haar schoonmoeder.

Sterke band

Kelly omschrijft Beyoncé en Michelle als ‘geweldige, geweldige, geweldige, geweldige’ tantes die zich meteen naar haar huis spoedden om de kleine Noah te bewonderen. Hoewel de vrouwen al jaren niet meer samen werken, is hun band nog steeds enorm sterk. ‘Dat ik dit kan delen met Bey en Michelle is echt een cadeau. We kennen elkaar al zo lang, en in deze industrie is het niet makkelijk om vriendschappen te sluiten.’

‘Ik ben zo dankbaar voor ze, ze zijn een hoogtepunt in mijn leven. Niet alleen professioneel: maar onze vriendschap en ons zusterschap maakt me bijna aan het huilen.’

Bron: People | Beeld: Brunopress