Ooit waren er eens twee spetterende feesten, waar je het hele jaar naar uitkeek. Sensation White en Sensation Black. Twee betoverende festijnen vol beats en magie. In 2017 stopten die feesten en raakte de dance scene in diepe rouw. Wat nu? Welnu, drie jaar na dat afscheid voegt ID&T een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de dance-wereld: Beyond Sensation vindt op zaterdagnacht 4 juli 2020 plaats.

Met dit nieuwe feest wil ID&T niet alleen een nieuw hoofdstuk in de dance-geschiedenis schrijven, ook betekent Beyond Sensation de proloog van iets groters. Niet voor niets luidt het motto: ‘We had a dream and we lived it. Now it’s time to go beyond.‘

Beyond Sensation

De makers van Sensation willen met dit nieuwe feest laten zien hoe de toekomst van live entertainment eruit gaat zien, geïnspireerd op de meest baanbrekende dance concepten. Je kunt dus een extatische dosis van show, spektakel, muziek en live entertainment verwachten.

Organisator Eric Keijer: ‘Toen we in 2000 aan het Sensation avontuur begonnen, hadden we geen idee dat het zó groots zou worden. In 2017 zijn we op ons hoogtepunt gestopt, omdat we vonden dat het tijd was voor iets nieuws. Met Beyond Sensation gaan we de eerste langverwachte stap in die richting zetten.’

Sensation

Even een kort lesje geschiedenis: Sensation werd in 2000 opgericht door ID&T grondlegger Duncan Stutterheim.

In 2001 werd de eerste editie Sensation White georganiseerd, waarbij iedereen in het wit gekleed kwam feesten. Later volgde ook enkele edities van Sensation Black, de wat zwaardere tegenhanger. Sensation Amsterdam verkocht ieder jaar steevast uit met ruim 40.000 bezoekers.

De unieke shows en samenwerkingen met wereldberoemde artiesten zoals Tiësto, Martin Garrix, Armin van Buuren en Swedish House Mafia maakten het event tot een groot internationaal succes. Sensation vierde successen in tientallen landen op vijf continenten en kreeg daardoor de titel ‘The World’s Leading Dance Event’.

Pre-registratie

Aangezien Sensation altijd kon rekenen op een grote schare fans, wordt ook nu verwacht dat er een run op tickets plaats gaat vinden. Om de kans te vergroten in februari tickets te bemachtigen, kunnen dance-fanaten zich nu pre-registreren op Sensation. Hotel packages zijn al vanaf 16 december te boeken. Beyond Sensation 2020 vindt plaats op 4 juli 2020 in de Johan Cruijff Amsterdam ArenA.

Thunderdome never dies:

Bijzondere documentaire over de Nederlandse gabbercultuur