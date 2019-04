Bibberen maar: Netflix pakt uit met bloedstollende nieuwe film ‘The Silence’

Aan alle Bird Box-fans, open je oren, want Netflix komt na het giga succes van die eerste horrorfilm nu met het retespannende The Silence.

The Silence vertelt het verhaal van een gezin dat achterna gezeten wordt door een soort oermonsters. Al snel wordt de hele wereld geteisterd door de plaag en is niemand nergens nog veilig. In tegenstelling tot Bird Box waar de personages hun ogen gesloten hielden, houdt de familie nu beter hun mond. Het mysterieuze wezen wordt namelijk aangetrokken door geluid.

Déja vu

Heb je het gevoel dat je dit verhaal al kent? Dat is niet zo gek, want het script lijk vrij veel op dat van A Quiet Place. In beide films is de grote boosdoener een beest dat zich laat lokken door geluid en speelt er een gezin, waarvan één van de kinderen doof is, de hoofdrol.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Lebbon, die al meer dan 40 sci-fi en horror-novels op zijn naam heeft staan. Zelf zegt hij op zijn blog dat de film sowieso nog de moeite waard is om te kijken als je A Quiet Place al hebt gezien. ‘Het wordt episch’, voegt hij er zelfs nog aan toe.

Kippenvel

De onderstaande trailer gaf ons in ieder geval flinke goosebumps. Ook de cast is veelbelovend met onder andere Stanley Tucci van The Devil Wears Prada en The Hunger Games en Kiernan Shipka, bekend van The Chilling Adventures of Sabrina en Mad Men in de hoofdrollen.

Voor de echte horror-junks hebben we goed nieuws want deze bloedstollende film gaat vandaag nog in première. Geen urenlange discussie (al dan niet met jezelf) dus vandaag over wat je zal kijken.

Bron: Glamour | Beeld: Netflix