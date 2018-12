Bibi Breijman deelt met trots eerste foto van haar kersverse gezinnetje

Eind november zijn Waylon (38) en Bibi Breijman (27) de trotse ouders geworden van hun dochtertje Teddy. De twee maakten het nieuws bekend met een reeks mooie foto’s van onder andere moeder en kind, maar nu hebben ze ook een eerste kiekje als gezin gedeeld.

In de Instagram Stories van de vlogger is een foto verschenen waarop te zien is hoe ze haar dochter vasthoudt. Waylon staat erachter en kijkt vol trots in de camera. ‘Family love’, schrijft Bibi bij het kiekje waarop ze haar kindje onherkenbaar heeft gemaakt middels een geel hartje.

Gezin

De pasgeboren Teddy is het eerste kindje van Waylon en Bibi samen. De zanger heeft al een 16-jarige zoon uit een eerdere relatie.

Beeld: ANP, Instagram