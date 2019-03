Bibi Breijman hint op huwelijksaanzoek en dít is de reactie van Waylon

Sinds eind 2017 zijn Bibi Breijman en Waylon een setje, en de twee zjn dolgelukkig met elkaar. Het stel heeft hun liefde al bezegeld met een prachtige baby, maar mist er nog één ding: een ring om de vinger van de vlogger.

Op Instagram hint Bibi op een huwelijksaanzoek. Ze poseert nonchalant voor een bord waar de tekst ‘wedding information‘ op staat en deelt hier een kiekje van. ‘@official_waylon_music😏❤️😛 Met wie willen jullie trouwen? Tag je aanstaande👇🏽’, schrijft ze erbij. Hint, hint, hint…

Of Waylon het ziet zitten om met Bibi in het huwelijksbootje te stappen? ‘Ik ga later trouwen met Teddy… wil jij dan bruidsmeisje zijn?!😛❤️’, reageert de zanger grappend.

Teddy

Waylon en Bibi werden in november ouders van hun eerste kindje, Teddy.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram