Wie kijkt naar de foto’s en vlogs van Bibi Breijman (28) ziet een vrolijke, enthousiaste kersverse moeder. Toch is dat wel eens anders geweest. Immers, we herinneren ons nog allemaal de vlog waarin Bibi huilend vertelt over haar burn-out. Hoe kijkt ze daar nu op terug?

Bibi Breijman over haar burn-out

In de nieuwste Flair vertelt Bibi Breijman over haar burn-out. Daarover zegt ze: ‘Het was een opsomming van veel dingen: ik was niet happy in mijn vorige relatie, zocht een uitvlucht in mijn werk en ging veel reizen om niet thuis te hoeven zijn. Ik was al heel lang ongelukkig. Mijn relatie voelde meer alsof ik met een huisgenoot woonde, het was niet eens ‘broer en zus’ meer. En toen ik dat na jaren eindelijk aan mezelf durfde toe te geven en voor míjn geluk koos, viel iedereen over me heen.

Zo veel mensen, en vooral ook de media, hadden een mening over mij omdat ik het had uitgemaakt, en niet zo lang daarna met Willem was. Dat kwam echt hard aan. Sowieso was het ook heftig om van het ene op het andere moment weer in een nieuwe relatie te zitten, terwijl ik de oude nog niet helemaal verwerkt had. En eigenlijk was ik door het jarenlang vluchten in mijn job ook best wel overwerkt geraakt.’

Eindelijk een vangnet

Toch vond ze in die tijd veel steun bij Willem (Waylon, red.). Sterker, ze dankt haar burn-out aan hem, zo zegt ze zelf. ‘Ik zeg altijd tegen hem: door jou heb ik mijn burn-out gekregen. En dat bedoel ik positief, want het is een goed teken dat je je zo veilig bij iemand voelt dat het eruit mag komen. Ik had eindelijk een vangnet en hoefde niet meer te verbergen hoe ik me voelde. Willem is ook echt een prater, dus hij zag al snel dat het niet goed met me ging. Van iemand die altijd vroeg opstond en dan meteen actief was, veranderde ik in iemand die haar bed niet uit wilde komen en nergens zin in had. Hij heeft me op een gegeven moment gepusht en gezegd: ‘Ik wil nu dat je de dokter gaat bellen en gaat praten’. Tijdens die gesprekken kwam ik erachter dat ik mezelf best lang verstopt had.’

‘Likes waren een graadmeter voor succes’

Sinds die burn-out pakt Bibi de dingen anders aan. Zo zegt ze vaker nee. Ook doet ze niet meer aan pleasen en staat ze bewuster in het leven. ‘Vroeger wilde ik iedereen pleasen en pakte ik alles maar aan omdat ik altijd dacht dat iets een gemiste kans kon zijn. Achteraf gezien is dat ook goed geweest, want het heeft ervoor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta – ik heb bijvoorbeeld mijn vriend door mijn werk leren kennen.

Maar ik kies nu wel bewuster wat ik wel en niet doe, en ik heb een team om me heen dat me daarbij helpt. Ook ben ik minder afhankelijk van het aantal likes, abonnees of volgers. Eerst was dat voor mij een soort graadmeter van hoe succesvol of leuk ik was. Ik leefde voor de bevestiging van mijn kijkers. Maar nu heb ik iemand naast me die me elke dag al het gevoel geeft dat ik de leukste ben.’

