Bibian Mentel wil nog geen afscheid nemen: ‘Ik zeg tegen iedereen geen tot ziens’

Een tijdje geleden kreeg Bibian Mentel (48) het droevige nieuws dat ze niet beter zal worden. De Olympisch kampioene heeft uitzaaiingen in haar hersenen en genezing is helaas niet meer mogelijk. Ze geniet nu van elk moment dat ze met haar dierbaren heeft, maar wil nog geen afscheid nemen.

Bibian Mentel afscheid

Bibians vooruitzichten zijn op dit moment erg onzeker. ‘We genieten iedere dag, maar we weten niet hoe het ervoor staat,’ zegt ze in een interview met NOS. ‘Gaat het nog weken duren of gaat het nog maanden duren: we weten het niet.’

Leuke gesprekken

De snowboardster krijgt regelmatig bezoek van dierbaren, maar dat gaat er niet dramatisch aan toe. Integendeel. ‘Nu heb ik de leukste gesprekken in plaats van dat het zo zwaar wordt. Want daar ben ik niet zo van,’ vertelt ze.

Lees ook:

Dít is hoe de kinderen van Bibian Mentel er nu uit zien

Geen ‘tot ziens’

Bibian is bewust nog geen afscheid aan het nemen van de mensen die op bezoek komen. ‘Ik zeg tegen iedereen die langskomt dat ik nog geen ‘tot ziens’ zeg, maar ‘tot de volgende keer’. Dat geeft namelijk de reden om gewoon nog een keer langs te komen en mooie herinneringen te bouwen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Brunopress | Bron: Story