In de talkshow van Humberto Tan doet Olympisch kampioene Bibian Mentel nog één keer haar verhaal. ‘We pakken elke dag weer als een mooi moment,’ aldus Bibian. Ze zat zondagavond digitaal aan tafel bij Humberto samen met haar man, die wel in de studio was. Afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Bibian uitzaaiingen in haar hersenen heeft en dat volgens de artsen genezing niet meer mogelijk is.

‘Gelukkig iets beter’

Mentel en haar man Edwin Spee kregen zo’n twee weken geleden het slechte nieuws te horen. De snowboardster heeft al ruim twintig jaar te maken met kanker die steeds weer terugkeert. ‘Twee weken geleden ging het echt slecht met haar’, zei Edwin in de talkshow van Humberto Tan. Hij vertelde dat hun zoon toen een weekend weg was met zijn vriendin, maar dat geadviseerd werd om hem naar huis te halen omdat het weleens afgelopen zou kunnen zijn. ‘Ik ben bij haar gaan liggen en ze werd gelukkig weer rustig. Sinds die dag is het weer beter gegaan. Het is prachtig dat die tijd ons nog gegund is.’

Laatste dingen zeggen

Sindsdien zijn de medicijnen die de pijn moet onderdrukken – een zeer zware vorm van prednison – aangeslagen, zei Bibian’s echtgenoot. ‘Het gaat, het is redelijk onder controle met de medicijnen’, vertelde Bibian zelf. ‘Zoals ik me nu voel, durf ik het nog even aan. We pakken elke dag weer als een mooi moment’ zei Mentel. ‘Dat klinkt heel cliché. Ik ben blij dat ik niet van het ene op het andere moment uit het leven ben gerukt, maar de kans heb met mijn gezin en vrienden om me heen al die laatste dingen die je nog wil zeggen, te zeggen. Daarom is nu iedere dag een cadeautje.’ Bibian zei te genieten van ’s ochtends naast haar man wakker te worden met de zon in haar gezicht. ‘Mijn zoon die er is en mijn dochters die binnenkomen en een knuffel komen geven. Er is zo veel liefde om me heen.’

Bedankt door de koning

Koning Willem-Alexander heeft snowboardster en de tweevoudig Paralympisch Sporter van het jaar in Nederland bedankt voor al haar werk voor de gehandicaptensport, vertelde Edwin. Nadat vrijdag bekend werd dat Bibian uitbehandeld is, stond er niet veel later opeens een man voor de deur, lichtte hij toe. ‘Het leek wel een undercoveragent. Hij overhandigde een brief en zei daarbij ‘van de prinses’ [welke prinses, zei Edwin niet, red.].’ Daarin liet dus ook de koning zijn waardering blijken.

Humberto belooft medewerking

Humberto Tan heeft op verzoek van Edwin toegezegd de komende vijf jaar gastheer bij de gala’s van de Mentelitity Foundation te zijn. ‘Zelfs langer als je dat wil, Edwin’, aldus Humberto, die zichtbaar geëmotioneerd was tijdens de uitzending. De in 2018 gestopte snowboardster hoopt dat haar stichting ook na haar overlijden nog veel kinderen kan helpen om meer uit het leven te halen. Desgevraagd heeft Mentel nog wel een boodschap. ‘Ga doen wat je leuk vindt. Ik ben heel snel mijn passie gaan volgen, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.’

‘Tot de volgende keer’

Bibian wilde aan het einde van de uitzending, een afscheidsmoment waar Humberto duidelijk tegenaan zat te hikken, geen vaarwel zeggen. Twee weken geleden was ze er heel erg slecht aan toe. Nu gaat het, dankzij medicijnen, beter met haar. ‘Omdat we niet weten hoe lang het gaat duren, ga ik geen vaarwel zeggen’, zei ze daarom. ‘Ik zeg tot de volgende keer.’

Bekijk het fragment met Bibian in onderstaande video.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress