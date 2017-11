Bibian Mentel strijdt voor de negende keer tegen kanker: ‘Ik wil zo graag een oud omaatje worden en kleinkinderen krijgen’

In juli 2017 kreeg Bibian Mentel slecht nieuws: er was voor de negende keer kanker in haar lichaam geconstateerd. Toch blijft de snowboardster dag in dag uit positief en droomt ze van de Paralympische Spelen in 2018. Vandaag brengt ze een boek uit: Kut kanker! Door jou laat ik mijn leven niet verpesten!

Wat ging er door je heen toen bleek dat je voor de negende keer kanker hebt?

‘Ik baalde natuurlijk enorm. ‘Oh God, niet weer’, dacht ik. Het klinkt misschien gek, maar aan de ene kant raak je er ook wel een beetje aan gewend.’

Bedoel je dat het minder heftig voelde dan de allereerste keer?

‘Het is op een andere manier heftig. Het was niet zozeer schrikken, maar meer een soort verslagenheid die ik voelde. Hoe vaak moet ik nog? Wat deze keer anders maakte, was dat de kanker ergens anders zat dan ik gewend was. Voorheen zat de ziekte altijd in m’n longen. Dat was voor mij inmiddels ‘bekend terrein’. Dit keer zaten er echter ook kankercellen in m’n nek en had ik plekjes naast m’n slokdarm en op m’n rib. Dat was toch extra schrikken. Maar ik heb dusdanig vertrouwen in de artsen dat ik direct geloofde dat ik ook hier wel weer doorheen zou komen.’

Je lijkt altijd positief te zijn. Hoe houd je elke keer moed?

‘Ik heb zoveel in het leven wat me erbovenop houdt. Het zijn een beetje de clichés hoor, maar ik heb een hele lieve man, een prachtige zoon en twee mooie stiefdochters. De kleine dingetjes slepen me erdoorheen. M’n kind die de ziekenhuiskamer binnen komt lopen, m’n man die van de zeventien nachten dat ik in het ziekenhuis heb geslapen, er tien naast mijn bed heeft gezeten. Ik ben nog lang niet klaar in dit leven. Mijn grootste droom is om een oud, grijs omaatje te worden en kleinkinderen te krijgen.’

Zijn er ook momenten geweest waarop je die positiviteit even kwijt was?

‘Natuurlijk, ik blijf ook maar een mens. Soms zit ik er even helemaal doorheen. Ik ben absoluut niet het type dat dingen weglacht en niet over de ziekte nadenkt. Gelukkig heb ik op verdrietige momenten veel lieve mensen om me heen. Mijn man is mijn grootste steun en toeverlaat. Mijn schouder om op te huilen. Uiteindelijk helpen de mensen waar ik om geef me altijd weer de positiviteit te vinden.’

Hoe gaat het nu met je?

‘Het gaat best oké. Ik heb anderhalve week geleden mijn laatste bestraling gehad. Dit keer heb ik er tijdens de behandelingen echter een bacterie bij gekregen en die heeft mij flink genekt. In de twee weken dat ik in het ziekenhuis lag, ben ik ruim tien kilo kwijtgeraakt. Van die bacterie ben ik nog steeds aan het herstellen. Gelukkig zijn de artsen heel tevreden over hoe het gaat. Van mij mag het herstel wel wat sneller gaan, maar de artsen zeggen dat ik niet mag klagen.’

De volgende Paralympische Spelen zijn in maart 2018. Ben je daar op dit moment al mee bezig?

‘Ja en nee. Uiteraard ligt m’n focus op de Paralympische Spelen. Ik ben dan ook hard bezig fit en sterk te worden en mijn conditie terug op peil te brengen. Aan de andere kant heb ik in januari de eerste scan waaruit zal blijken wat het resultaat is van de bestralingen. De tumor in mijn nek zat dusdanig hoog dat er risico’s aan verbonden zijn. Ik moet natuurlijk wel zeker weten dat mijn nek genoeg hersteld is om mee te kunnen doen. Daarom doe ik wel m’n best om zo fit mogelijk te worden, maar maak ik pas in januari een definitieve keuze over de Spelen.’

Vanaf vandaag ligt Kut kanker! Door jou laat ik mijn leven niet verpesten! in de winkel. Wat is het voor boek?

‘Het is een persoonlijk verhaal waarin ik laat zien hoe ik in het leven sta. Ik krijg vaak de vraag hoe ik keer op keer door blijf gaan en positief blijf. Dat probeer ik in het boek uit te leggen. Ik hoop dat het een inspiratie vormt voor mensen die ook in een vervelende situatie zitten; of het nu komt door ziekte of door mentale problemen. Ik hoop dat ik ze kan laten inzien hoe belangrijk het is om positief te blijven en het beste uit jezelf te halen.’

