Hop, dat bad in: er bestaat nu een bierspa in België

Combineer een dagje wellness met een alcoholische versnapering en onze dag kan niet meer stuk. Nu kun je natuurlijk bier drinken terwijl je ronddobbert in het bubbelbad, maar je kunt jezelf ook onderdompelen in dit lekkere drankje. Ja, er bestaat namelijk een heuse bierspa in België.

Hoewel je natuurlijk nu geen tripje in mag plannen naar onze Zuiderburen, is het wel een goede om in gedachte te houden. Bij Bath & Barley in Brussel kom je namelijk helemaal tot rust in de allereerste Belgische bierspa.

De Belgen staan natuurlijk bekend om hun lekkere speciaal biertjes, maar een spa? Die was er nog niet. Daar moest natuurlijk verandering in komen, zo dachten ook oprichters Bart De Brabander en Louis Raes. In Tsjechië is een bierspa al helemaal hot and happening, dus waarom dat niet wat dichter bij huis halen?

Je baddert daarbij dus echt in water gemengd met hop, gerst en gist. Juist, met deze ingrediënten wordt ook je favoriete alcoholische drankje gebrouwen, maar daarnaast is het ook heel goed voor je om hier eens een duik in te nemen. Door de actieve enzymen en het biergist zal je met een babyhuidje weer de spa verlaten. Ook heeft de hop nog een positieve werking: daar zitten ontzettend veel antioxidanten in die je poriën reinigen.

Maar dat niet alleen, nee, nee. Je wordt compleet in de watten gelegd als je afreist naar België. Terwijl jij lekker met je billen in het water zit, krijg je de lekkerste hapjes en drankjes aangeboden die natuurlijk perfect passen bij je bierbad. Al het aanbod qua alcohol is natuurlijk honderd procent van eigen bodem en er zijn heel wat assortimenten te bestellen! Daarnaast is dit ontspannen dagje ook nog eens informatief: je krijgt van alles te weten over de Belgische biercultuur. Tel daarbij op dat je uit drie soort hop mag kiezen en een bierscrub kan toevoegen en je weet, hier moet je naartoe.

Je kunt verschillende arrangementen boeken: of je nu in je eentje wil gaan of er een dagje met vrienden van wil maken, het kan allemaal. Hier vind je alle verschillende prijzen en hoewel die misschien aan de hoge kant lijken, realiseer je wel dat het een unieke ervaring is. Waar ga je dat ooit nog meemaken? Proost alvast!

