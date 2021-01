Poepschaamte, lange gesprekken en nu al twee extra bewoners naar Big Brother-huis

Kortom, Big Brother was een hot topic op Twitter.

Twee nieuwelingen

Maandagavond werd bekend dat er al deze week twee extra bewoners bij in het nieuwe Big Brother-huis. Dat verklapten presentatoren Peter Van de Veire en Geraldine Kemper aan het eind van de aftrap van de nieuwe reeks van het iconische programma op RTL4.

Coronaproof

Het gaat om de 57-jarige Els uit Dronten en de 30-jarige Nick uit Morkhoven. Vier Belgen en vier Nederlanders lieten zich vier dagen geleden opsluiten in een coronaproof huis in Amsterdam.

100 camera’s

Zij worden daar dag en nacht gevolgd door meer dan honderd camera’s. Vanaf dinsdagochtend kunnen kijkers online 24 per dag hun besognes volgen. Tijdens de uitzending op maandagavond leerden de kijkers de acht bewoners kennen en moesten zij van ‘Big Brother’, een Vlaamse deus ex machina die de bewoners met regelmaat toespreekt, diverse opdrachten vervullen.

Snurken

‘Big Brother’ vroeg bewoner Jowi in ruil voor een feestpakket iedereen een compliment te geven over hun mooie ogen. En er was een spel met blokken waarvoor bewoner Naomi een vrijstelling verdiende. Verder stoorden veel bewoners zich aan het gesnurk van Thomas.

Kritiek

Het programma Big Brother was gedurende de uitzending doorlopend trending topic onder Nederlandse Twitter-gebruikers. Er was echter wel kritiek op het feit dat er doorlopend beelden werden getoond van vier dagen geleden. Het was aan de slot van de uitzending ook niet duidelijk of de twee nieuwe bewoners aankomende nacht, of al eerder het huis hebben betreden.

Stiekem

RTL laat desgevraagd weten dat Els en Nick in de nacht van zondag op maandag al stiekem het huis zijn ingeslopen, zonder dat de anderen het hebben gemerkt.

Poepen

Verder vonden kijkers het jammer dat er tussen de fragmenten uit het huis veel werd gepraat over de beelden die net waren uitgezonden. Zo praatte een Belgische seksuologe met de presentatoren over poepschaamte die de bewoners ervaren in het Big Brother-huis omdat zij doorlopend worden bespied.

Door: Story | Beeld: RTL