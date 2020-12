Realityserie liefhebbers kunnen hun hart ophalen: vanaf 4 januari keert de moeder der reality series, Big Brother, terug op de buis. In het programma, dat in 1999 voor het eerst te zien was en die voor de hype van reality programma’s zorgde, worden acht bewoners opgesloten en 24 uur per dag, 7 dagen per week gefilmd. En niet met één camera(man), maar met 125 camera’s die op afstand worden bestuurd.

Smullen, dat wordt het zeker. Vier Belgen en vier Nederlanders werden geselecteerd uit de ruim 8000 aanmeldingen voor het programma. Tijdens de show verblijven de kandidaten honderd dagen met elkaar in één huis. Gewone mensen, zoals jij en ik. Weer eens wat anders dan uit de zee dansende exen en bloedknappe stellen die hun liefde testen op tropische resort.

Big Brother is watching you

In het huis is geen privacy. En als we zeggen geen privacy, bedoelen we ook: géén privacy, helemaal nergens. Van de tuin met loungesets, tot de keuken met allerlei gezellige hoekjes, maar ook in de wc’s en de douches; overal wordt gefilmd. In een interview met RTL zegt Geraldine Kemper, de presentatrice van het programma; ‘Die beelden van de wc’s en douches worden natuurlijk niet gebruikt als je alleen gaat. Maar wel als je samen gaat om bijvoorbeeld te overleggen. Of met meer natuurlijk’. Maar ook in de slaapzaal zijn camera’s aanwezig. ‘Speciale infraroodcamera’s, om te laten zien wat er ’s nachts gebeurt’, legt Kemper uit.

Kemper presenteert het programma samen met de Vlaamse Peter van de Veire. Een keer per week presenteert het duo samen een live talkshow, waarin alle ins & outs van die week worden besproken. Er worden behoorlijk wat perikelen verwacht. ‘Het huis kent geen blind spots’, zo laten de programmamakers weten in het interview. ‘Er worden de komende weken proefopnames gemaakt, mocht dan blijken dat er toch plekken zijn waar mensen ‘onzichtbaar’ zijn, dan wordt dit nog aangepast.’

Corona

Uiteraard ontkomt ook Big Brother niet aan het coronavirus. Grote voordeel: er komt tijdens de opnames niemand het huis binnen en de bewoners hebben geen contact met de buitenwereld. Om zeker te weten dat te deelnemers geen corona mee het huis in nemen, moeten ze een coronatest doen. Daarna gaan ze tien dagen in thuisquarantaine en daarna moeten ze nóg een keer een test doen. Dan zitten ze een aantal dagen ergens in een hotel en vlak voor ze het huis in gaan, doen ze – je raadt het al – een coronatest. Better safe than sorry.

Het programma is vanaf 4 januari iedere werkdag te zien op RTL 5. Bovendien zijn de kandidaten 24/7 live te volgen via Videoland. Wat ons betreft een goed vermaak tijdens deze lockdown.

Bron: RTL Nieuws, RTL Beeldbank -Michel Schnater