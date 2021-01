Schrik in het Big Brother-huis: deelneemster Jill uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht

De nodige schrik mocht er wezen in de nacht van donderdag op vrijdag in het Big Brother huis. Kandidate Jill Goede werd ’s nachts onwel op het toilet en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Woordvoerders van RTL lieten vrijdag weten dat de deelneemster op zijn vroegst dinsdag pas weer terug kan keren naar het Big Brother-huis.

Big Brother Jill

Rond half drie ’s nachts wordt duidelijk dat de 22-jarige Jill zich echt niet lekker voelt. Twee mede-kandidaten vinden haar pas een anderhalf uur later en brengen haar naar buiten voor wat frisse lucht. Op dat moment wordt ook het geluid uitgezet. Later was te zien dat ook andere Big Brother-deelnemers haar te hulp schoten. Weer een half uur later komt er een ambulance die Jill uit voorzorg naar het ziekenhuis brengt.

Verontwaardiging

De hele gebeurtenis zorgt ook voor een aantal verontwaardigde reacties onder de kijkers. Het duurde namelijk bijna twee uur voordat kandidate Jill geholpen werd. Volgens sommige twitteraars: “De productie liet haar bijna een uur naar adem snakken op het toilet”. Weer iemand anders vindt dat Big Brother zélf al veel eerder had moeten zeggen dat Jill zich niet oké voelde.

Al vanaf het begin dat Jill begon met kotsen had de stem van Big Brother moeten inschakelen met de woorden ‘Bewoners check bij Jill’#bigbrothernlbe — xiamaro (@xiamaro3) January 22, 2021

#bigbrothernlbe Heeft iemand Liese eigenlijk de spelleiding horen roepen voor Jill? Ik denk dat zij als verpleegkundige zag dat het grondig mis ging. 2 uur was veel te lang voor Big Brother ingreep — nathanaelvanrechem (@nathie2000) January 22, 2021

Weer naar huis

Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met Jill. De oorzaak van de pijn bleek een verlate ongesteldheid. Na haar ziekenhuisopname is ze in quarantaine gegaan in een hotel, laat een woordvoerder van EndemolShine weten. Daarnaast moet ze maandagochtend nog een coronatest afleggen. Wanneer deze negatief is zou ze weer mogen terugkeren naar het programma. Wat EndemolShine ook nog flink benadrukt is dat Jill volledig afgesloten van de buitenwereld op haar hotelkamer verblijft. Toegang tot internet of televisie heeft ze dus nog steeds niet.

Update Jill: De bewoners kregen daarnet een persoonlijke boodschap van Jill. Het gaat goed en ze komt terug naar het big brother huis. Er is wel niet gezegd wanneer Jill terug komt. Later meer! #bigbrothernlbe — Big Brother NL-BE 24/7 Livestream Updates! (@KarimAntwerpen) January 22, 2021

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Big Brother 2021 (@bigbrothernlbe)

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL