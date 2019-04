Jaaa: de trailer van seizoen 2 van ‘Big Little Lies’ belooft weer veel goeds

We hebben er even op moeten wachten, maar de trailer van het tweede seizoen van Big Little Lies is er eindelijk. En, en, en: ze hebben ook meteen de releasedatum bekend gemaakt. Is dat even mooi nieuws op deze maandag.

We wisten natuurlijk al dat Meryl Streep zich bij de cast zou voegen en boy oh boy, de eerste beelden maken ons al razend enthousiast. Voor als je de serie nog niet gezien hebt, lees dan vooral niet verder. We willen natuurlijk niet dit pareltje voor je spoilen. Dat zou zonde zijn.

Moeilijk

Goed, nu we je hebben gewaarschuwd, Meryl Streep zal de rol spelen van de moeder van de omgekomen Perry (Alexander Skarsgård). De rest van het kliekje moet natuurlijk een groot geheim bewaren, maar deze last komt steeds zwaarder op hun schouders te liggen.

De waarheid

Zeker nu Meryl in haar rol álles te weten wil komen over de dood van haar zoon. ‘Mijn zoon is dood’, horen we haar zeggen. ‘Ik wil weten wat er met hem is gebeurd die avond. Ik wil het je graag vragen, maar ik denk niet dat ik de waarheid krijg, toch?’ Spannend! Vanaf 9 juni wordt de serie uitgezonden op HBO in Amerika en hier in ons kikkerlandje kan gekeken worden via Ziggo.

Bron: Boulevard | Beeld: Still