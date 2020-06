Bijna onherkenbaar: Chester uit ‘De Bachelorette’ gaat voor nieuwe look

We hebben misschien nog niet veel gezien van Chester in de Bachelorette, maar morgen lijkt de kapper voor een flinke schok te gaan zorgen. Want twijfelt de beste man nu of hij überhaupt een roos wil aannemen?

In ieder geval is hij na het programma voor een new me gegaan, want de kandidaat wordt gespot met een geheel nieuwe look. Hij wisselde namelijk zijn bruine lokken in voor een blonde coupe.

Chester de Bachelorette

En daarmee is Chester bijna onherkenbaar. Zelf deelt hij niet veel van zijn gedaanteverandering, maar we kunnen in zijn Instagram Story wel een glimp opvangen van zijn nieuwe kapsel. Zijn blonde haar piept onder het hoedje uit en wij zouden hem zo één, twee, drie niet gespot hebben.

Roos

Zijn veranderde uiterlijk is iets beter te bewonderen in een post van medekandidaat Joey. Ja, je weet wel, degene die als eerste een kus mocht ontvangen van Gaby. Een heel groot gedeelte van de mannelijke deelnemers liet namelijk, hoe kan het ook anders, een roos tatoeëren als herinnering aan het avontuur. Of het ze de liefde op heeft geleverd, mogen ze natuurlijk nog niet zeggen. Maar van een flinke bromance is in ieder geval wél al sprake.

Bron: Grazia | Beeld: RTL