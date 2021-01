Bijna uitgerekend: zo ziet de zwangere vriendin van Tijl Beckand eruit

Tijl Beckand wist gisteravond ternauwernood door te gaan naar de volgende ronde in de finaleweek van De Slimste Mens. Ook in zijn privéleven staat hem genoeg spannends te wachten: zijn vriendin Markell bevalt volgende maand van hun tweede kindje.

In 2017 strandde Tijls huwelijk met de moeder van zijn eerste twee kinderen. Lang bleef hij niet alleen: hij viel als een blok voor de productie-assistente met wie hij samenwerkte. Het gerucht gaat dat Tijl en Markell al samen waren voordat hij scheidde. Daar heeft de Lama zich verder niet over uitgelaten, maar hij besloot met haar verder te gaan. Afgelopen jaar kocht het stel een villa in Amsterdam, waar ze hun intrek nemen met hun kinderen. Tijl en Markell verwachten in februari hun tweede kindje.

Jongen of meisje?

Tijl Beckand en zijn vriendin zijn in verwachting van hun vierde kindje, onthulde de tv-maker in de talkshow Jinek. Zijn vriendin Markell is op 25 februari uitgerekend. ‘We hebben vorige week de 12-weken-echo gehad en dit wordt de vierde, dit moet de vierde worden’, vertelt de 46-jarige oud-Lama. Hij vertelt ook maar gelijk wanneer zijn vriendin is uitgerekend, want ‘dat is de eerste vraag die mensen stellen.’ Markell is op 25 februari uitgerekend. Wat het wordt, weet het stel niet. ‘Is het een jongetje of een meisje? Weten we niet.’

Zoontje besmet

Tijl en Markell Helmann werden in september 2018 al ouders van zoontje Faas, die bijna een jaar geleden besmet raakte met het coronavirus. Anderhalf jaar voor zijn geboorte verliet Tijl zijn vrouw Nicolette voor Markell, een tien jaar jongere productie-assistente die hij leerde kennen tijdens het maken van zijn programma De Tiende van Tijl.

Tijl en Markell:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders