Meghan Markle onthult nóg een schattige bijnaam voor prins Harry

Door prins Harry zijn optreden in The Late Late Show en het nu al spraakmakende, opkomende interview van het koppel bij Oprah, krijgen we een klein inkijkje in het leven van het stel. En zo komen we dus ook te weten welke bijnaam Meghan heeft voor haar man.

Eerder hoorden we al dat de actrice haar liefje ‘Haz’ noemt. Terwijl ze namelijk een tour kregen door het huis uit The Fresh Prince of Bel-Air, besloot James Corden Meghan te facetimen.

Bijnaam prins Harry

‘Haz, hoe gaat het met je rondreis door LA?’, horen we Markle vragen. Hierop reageert James: ‘Haz? Ik wist niet dat we je nu ‘Haz’ noemden.’ Harry kan alleen maar grappend opmerken: ‘Je bent mijn vrouw niet.’ Maar daar houden de bijnamen voor de prins niet op.

Ander interview

Tijdens een ander interview met Tom Bradby in 2019 voor ITV’s documentaire Harry & Meghan: An African Journey, ‘versprak’ ze zich namelijk ook al. ‘Ik heb lang tegen H. gezegd,’ horen we haar zeggen. Snel legt de brunette lachend uit: ‘Zo noem ik hem.’ Gelukkig moedigt de interview haar aan om verder te vertellen. ‘Het is niet genoeg om iets alleen te overleven. Dat is niet het punt van het leven. Je moet kunnen opbloeien, je moet je gelukkig voelen’, gaf de hertogin destijds al aan.

Ketting

Tijdens het aanmoedigen van haar vriendin Serena Williams tijdens de US Open, droeg ze dan ook een ketting met zowel de initialen voor haar echtgenoot als haar zoontje Archie. Hoe lief, zo draagt ze de twee belangrijkste mannen in haar leven altijd bij zich.

Ophef

Volgens sommigen zouden prins Harry en Meghan de uitzending van het interview met Oprah Winfrey moeten uitstellen. Veel volgers en fans van het Britse koningshuis vinden het ongepast nu prins Philip met een infectie en hartproblemen in het ziekenhuis ligt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

