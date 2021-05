De Kardashian staan om vooral bekend om hun excentrieke outfits, haren en billen. Maar verder is het ook maar gewoon een familie. Daarom kunnen bijnamen natuurlijk niet uitblijven. Wij zetten alle koosnaampjes van elk Kardashian-Jenner gezinslid voor je op een rij. Gevalletje: altijd al willen weten.

Kardashian bijnamen

Laten we beginnen met Kim Kardashian, toch wel een beetje hét gezicht van de hele familie. Ze heeft dan ook wel drie bijnamen: Keeks, Kiki en Kimmie. Die laatste snappen we. Zus Khloe noemde haar ‘Keeks’ in een Instagram berichtje. Blijkbaar is dat de afkorting van de andere bijnaam, Kiki. “I was thinking Khloe & I have our nicknames (Kiki & Koko) but Kourt doesn’t have one…what should hers be?”, tweette Kim al eens.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Van Kim naar Khloe

Dan gaan we dus door met zus Khloe. Blijkbaar is haar bijnaam dus Koko, maar ook luistert ze naar Kokes. Waar dat dan vandaan komt? “I shortened Koko to Kokes” aldus Kim Kardashian op Twitter. Dat er een letter bijgekomen is en dus niet echt korter is geworden, rekenen we voor deze keer goed Kim. De bijnaam ‘Koko’ kun je terughoren in de realityserie en zag je tijdens haar 36e verjaardag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Kourtney doet niet mee

Kourtney dus. Uit de tweet van Kim blijkt dat de oudste Kardashian-zus dus geen bijnaam heeft. Ze luistert dan ook alleen naar ‘Kourt.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Model Kendall spant de kroon

Door naar de Jenners. Kendall Jenner heeft eerder bij ABC News gepraat over bijnamen. “It depends like what your relationship is with me and some people call me ‘Ken’ some people call me ‘Kenny.’ ‘Kenya’ is a big one, ‘Killa,’ those are it.” Het model heeft er dus maar liefst vier. Kim hebben we vaker Kenny horen zeggen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner)

Is Kylie opeens een gans?

De volgende Jenner is natuurlijk Kylie. Haar bijnaam is wel enorm erg ingekort. Alleen ‘Ky’ is overgebleven. Naast Kourtney is Kylie dus ook degene zonder een officiële bijnaam. Maar de jonge moeder wordt door haar dochtertje wel op een bepaalde manier genoemd. ‘Mama’ zou je denken, toch? Nee: Mothergoose. Ach, het lijkt er op?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Oma Kris Jenner

De bijnaam van Kris Jenner zou je nooit kunnen raden. Het is namelijk geen afkorting of lieve variatie van haar naam. De kleinkinderen van Kris noemen haar ‘Lovely.’ Echt een Kardashian-Jenner dingetje, aangezien oma Kris het woord ‘grandma‘ niet echt zag zitten. “At first I was Grandma, and all of a sudden I didn’t like the way that sounded. My mum had a friend called Lovey and I thought that was the cutest name.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kris Jenner (@krisjenner)

