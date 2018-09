Deze bijzondere schoenencollectie wil je hebben

In 2015 lanceerde Elise Chalmin haar gelijknamige merk dat al haar talent van grafisch ontwerper tot uitdrukking bracht in de zeer kleurrijke prints. Nu heeft ze samen met Sarenza haar eigen schoenencollectie ontworpen.

De Franse illustrator Elise Chalmin is de nieuwe gastontwerper van ‘Made by Sarenza’. Door haar passie voor artwork en kleuren beschikt Elise over een frisheid en authenticiteit die wat luchtigheid brengen in de nieuwe collectie.

Prints en materialen

De exclusieve kleurrijke capsulecollectie met grafische prints – die speciaal voor Sarenza zijn ontworpen – bestaat uit vier modellen in twee fluwelen prints. Elise: ‘De kleur is het belangrijkste ingrediënt van mijn universum, zowel in mijn dagelijks leven als in mijn creaties.’ Je favoriete jeans, een mooi wit overhemd en deze gedurfde schoenen stijlen je outfit mooi af!

De collectie is vanaf vandaag te koop bij Sarenza. Waar wacht je nog op?

