One rainy day at the museum: dit zijn de 3 bijzonderste exposities van het moment

Het regent dat het giet, dus daarom een goed moment om het museum in te duiken. Want zeg nou zelf, wanneer heb jij voor het laatst iets cultureels ondernomen? Dit zijn 3 bijzondere tentoonstellingen die nu te zien zijn.

The Bigger Picture – KAF, Almee

Acht, negen, tien, wie niet weg is, is gezien. Kunstenaar Liu Bolin lijkt in zijn foto’s onzichtbaar, maar dat dwingt de bezoeker om beter te kijken. Kijk maar goed naar de foto’s hieronder en je begrijpt waarom hij The Invisible Man wordt genoemd. Het is Bolin’s manier om indrukwekkende verhalen rondom actuele thema’s en de relatie tussen mens en omgeving te vertellen. Zie jij hem staan?

De fototentoonstelling is van 28 september t/m 5 januari 2020 exclusief te zien bij KAF.

Art The Hague – Fokker Terminal, Den Haag

Van 2 t/m 6 oktober 2019 vindt in Den Haag de zevende editie plaats van Art The Hague. Op de beurs presenteren zich jonge en gerenommeerde galeries uit België en Nederland, maar wat we vooral willen uitlichten is het 40-koppige kunstcollectief Popinnart.

Dit collectief wil indruk maken met een statement waar wij van VIVA ons helemaal in kunnen vinden: waarom worden vrouwen – óók in de kunstwereld – achtergesteld? ‘De Guerrilla Girls zeiden in 1989 al: ‘Do women have to be naked to get into the Met. Museum?‘ 30 jaar later is het aandeel van vrouwelijke kunstenaars in Nederlandse musea nog steeds bedroevend laag: 13%,

Vrouwelijke naakten doen het in het museum daarentegen erg goed. Uiteraard geschilderd door mannelijke kunstenaars. Of doen vrouwelijke kunstenaars dat ook? Het collectief komt daarom met twee bijzondere elementen: als bezoeker krijg je een aantal roze en blauwe stickers en kun je deze stickers bij de kunstwerken plakken waarvan je overtuigd bent dat het een kunstwerk door een man of juist een vrouw is gemaakt. En in het kader van de gender pay gap betalen mannen 6% meer voor een kunstwerk dat ze kopen tijdens Art The Hague dan vrouwen.

Art The Hague vindt plaats van 2 t/m 6 oktober in Fokker Terminal in Den Haag.

Thierry Mugler: Couturissime – Kunsthal, Rotterdam

Die loeistrakke jurk van Kim Kardashian tijdens de laatste editie van het MET Gala? Die was van de Franse maker Thierry Mugler, die bekend staat om zijn futuristische stijl en glamoureuze en elegante silhouetten: strakke belijning, superheldinnenschouders en ingesnoerde tailles voor het kleden van een sublieme, sensuele en krachtige vrouw die een voortdurende metamorfose ondergaat.

Met deze expositie presenteert de Kunsthal Rotterdam de allereerste overzichtstentoonstelling van het werk van de Franse maker Thierry Mugler. Een must see voor alle fashionista’s!

Thierry Mugler: Couturissime is vanaf 13 oktober t/m 8 maart 2020 te zien in de Kunsthal in Rotterdam.

