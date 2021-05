Bill en Melinda Gates kondigen na 27 jaar scheiding aan

De multimiljardair Bill Gates (65) en zijn vrouw Melinda (56) gaan na een huwelijk van 27 jaar uit elkaar. Dit kondigde Bill Gates maandagavond op Twitter aan. De reden hiervoor is omdat ze als koppel niet verder kunnen groeien. Wel blijven ze samen werken in hun stichting.

Op Twitter deelt de Microsoft-oprichter een gezamenlijke verklaring. Het begint met: ‘Na veel nadenken en veel werk aan onze relatie, hebben we besloten ons huwelijk te beëindigen.’

27 jaar

Hij vervolgt: ‘In de afgelopen 27 jaar hebben we drie geweldige kinderen grootgebracht en een stichting opgericht die over de hele wereld actief is en die ervoor zorgt dat mensen gezonde, productieve levens kunnen leiden. We blijven samen aan die missie werken, maar gaan niet verder als koppel.’ Verder vraagt het stel in de statement om rust en ruimte voor hun familie om aan deze nieuwe fase in hun leven te beginnen.

Ontmoeting

De twee hebben elkaar ontmoet in 1987 in New York, waar Melinda op de marketingafdeling van Microsoft aan de slag ging. Op 1 januari 1994 stapten zij in het huwelijksbootje in Hawaï. Twee jaar later stopte ze met werken voor Microsoft om een gezin te stichten en sinds 2000 bestaat hun Bill & Melinda Gates Foundation.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Twitter | Beeld: Getty Images