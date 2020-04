Al sinds haar doorbraak draagt Billie Eilish alleen maar oversized, baggy kleding, omdat ze niet wil dat de aandacht naar haar lichaam gaat. En zo geschiedde dat toen ze badpakfoto’s van haar vakantie in Hawaii deelde, ze gelijk kritiek kreeg van haar fans. In een interview met Dazed vertelt de 18-jarige popster nu waar die kritiek tot leidde.

Het doet er eigenlijk niet toe wat Billie Eilish draagt, een ding is zeker: nooit is het goed. Wel is het bijna altijd een trending topic, dus wat moet je dan? Om die reden is de zangeres bij wijze van statement wijd hangende kleding gaan dragen, zodat bodyshamers geen kans kregen om nog maar iets te zeggen over haar lichaam. Vervolgens zijn er de verwijten dat ze zich niet sexy of vrouwelijk genoeg kleedt.

Een postcard uit Hawaii

Maar toen de 18-jarige popster vrolijk updates deelde van haar vakantie in Hawaii en in badpak te zien was, was het óók niet goed. Vrijwel meteen was haar badpak een trending topic. ‘I don’t like her any more because as soon as she turns 18 she’s a wh*re,’ postten boze tieners onder haar foto. Dat zorgde bij Billie voor een besefmomentje: ‘Like, dude. I can’t win. I can-not win’, vertelde ze eerder in een interview met de BBC.

Bodyshamed

Ook maakte de kritiek op haar lichaam haar onzeker. ‘Vorig jaar kwam ik op een punt dat ik in de spiegel keek en mijn eigen lichaam niet herkende, omdat ik er al lang niet naar had gekeken. Sindsdien is mijn zelfbeeld wel verbeterd. Het is niet dat ik mijn lichaam mooi vind, maar ik vind het oké. Daarom wil ik nu gewoon dragen wat ik wil dragen. Als ik mijn buik nu mooi vind en die wil laten zien, dan zou ik moeten worden toegestaan om dat te doen,’ vertelt ze nu aan Dazed.

Comments

Het leidde uiteindelijk tot drastische maatregelen, want Billie Eilish besloot sindsdien geen comments meer te lezen. Dat terwijl ze – en dat is de andere kant van social media – juist ook genoot van het directe contact dat ze met haar achterban had. ‘Het was erger dan ooit tevoren en het is eigenlijk gek dat ik zo lang al die reacties ben blijven lezen. Ik had al lang geleden moeten stoppen,’ legt ze nu uit.

Zoete wraak

En dus negeerde de Bad Guy-zangeres alle kritiek, maar zag ze tijdens haar tour die begin maart begon wel de uitgelezen kans om hierop terug te komen. Ze trapte haar show af met een video waarin ze zich langzaam ontdoet van al haar lagen kleding. Tegelijkertijd klonk er een monoloog over de meningen die mensen over haar lichaam hebben. ‘Dit is het lichaam waarin ik geboren ben – is dit niet wat je wilde? Als ik comfortabele kleding draag, ben ik niet vrouwelijk. Als ik me van deze lagen ontdoe, ben ik een slet,’ zegt de zangeres in de voice-over. Nadat ze al haar lagen kleding uitgedaan heeft, concludeert ze: ‘Of ik meer draag, of ik minder draag, wie bepaalt wat dat over me zegt? Wat het betekent? Is mijn waarde afhankelijk van jouw perceptie? Of is jouw mening niet mijn verantwoordelijkheid?’

Hulp van grote broer en Bieber

Als doorgewinterde tienerster voelde Justin Bieber zich ook verantwoordelijk voor de jonge Billie en alle bakken kritiek die ze over zich heen krijgt. Dat liet hij onlangs weten in een interview met Beats 1. ‘Ik wil niet dat ze meemaakt wat ik heb meegemaakt.’ Hij liet toen met tranen in zijn ogen weten dat Billie hem altijd mag bellen als ze hulp nodig heeft. Billie’s broer Finneas O’Connell denkt dat de op social media geen idee hebben wat ze zijn zusje en andere beroemdheden aandoen. ‘Je krijgt toch het idee dat die mensen denken: wat ik ook naar een beroemdheid stuur, het kan ze niet raken. Maar dat is niet zo, want het is voor iedereen even schadelijk.’

De foto’s van Billie Eilish uit Hawaii: