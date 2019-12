Billie Eilish Carpool Karaoke: een feestje om naar te kijken

We kunnen veel over 2019 zeggen, maar één ding staat vast: Billie Eilish was overal. Van optredens op Lowlands, Coachella en Glastonbury tot interviews met Vanity Fair, Rolling Stone en The Late Late Show, het kind was overal te zien. Slechts één ding ontbrak nog en ziedaar; op de rand van 2019 zien we hier Billie Eilish Carpool Karaoke.

En zoals we van James Corden gewend zijn, trapt deze versie van het beroemde Carpool Karaoke goed af. Gelijk wordt Billie’s monsterhit Bad Guy opgezet en zien we Billie en James op perfecte toon meezingen en dansen. En daarna wordt het alsmaar beter: de goed gemutste Billie trapt af door te praten over haar ontmoeting met Justin Bieber op Coachella. Eén woord volstaat: Billie was flabbergasted. Of stardazed, you name it. De manier waarop Billie erover verteld is des te leuker; wij kunnen een glimlach niet onderdrukken. (Ze is ook gewoon zo schattig!)

Ook neemt Billie ons mee op een trip down memory lane. Op een iniemienie gitaartje speelt ze nummers die ze maakte toen ze zes, acht en dertien jaar oud was. Maar het grappigste is misschien wel wanneer ze James kennis laat maken met een van haar huisdieren: een spin. Overigens extra feest voor Billie deze week: afgelopen woensdag vierde ze haar achttiende verjaardag!

Bekijk Billie Eilish Carpool Karaoke hieronder.

Ook leuk om te zien:

Billie Eilish geeft mooie speech tijdens ‘Woman of the Year’-award