Billie Eilish over commentaar op social media: ‘Het verpestte mijn leven’

Billie Eilish heeft genoeg van alle negativiteit en is sinds kort gestopt met het lezen van de berichten die onder haar foto’s op sociale media worden geplaatst. De zangeres vertelt in een interview met BBC Breakfast dat ze door de nare reacties zo gekwetst raakte, dat ze er goed aan doet om ze helemaal niet meer te lezen.

‘Het verpestte mijn leven’, aldus de superster. De achttienjarige Billie gaf eerder al aan met depressieve klachten en suïcidale gedachten te kampen door de druk die haar plotselinge roem met zich meebrengt.

Erger dan ooit

Broerlief Finneas O’Connell denkt dat de op social media geen idee hebben wat ze zijn zusje en andere beroemdheden aandoen. ‘Je krijgt toch het idee dat die mensen denken: wat ik ook naar een beroemdheid stuur, het kan ze niet raken. Maar dat is niet zo, want het is voor iedereen even schadelijk.’ Volgens Billie zijn de haat-berichten dan ook erger geworden nadat ze meerdere Grammy’s had gewonnen en het binnenhalen van de opdracht voor de titelsong voor de nieuwe Bond-film. ‘Het is erger dan het ooit is geweest.’

Bieber schiet te hulp

Als doorgewinterde tienerster voelt Justin Bieber zich nu verantwoordelijk voor de jonge Billie. Dat liet hij onlangs weten in een interview met Beats 1. ‘Ik wil niet dat ze meemaakt wat ik heb meegemaakt.’ Ook zegt de Biebs dat hij Billie Eilish graag haar ding wil laten doen, maar dat ze hem altijd mag bellen als ze hulp nodig heeft. Terwijl hij die woorden uitspreekt, rollen de tranen over zijn wangen. Ook Billie Eilish heeft het fragment gezien, zo blijkt uit een post op Instagram. Daar deelt ze het fragment, inclusief wat foto’s van vroeger, waarop te zien is dat ze groot Bieber-fan is. Biebs en Billie maakten samen al een nummer, een remake van Billie’s monsterhit Bad Guy waarop Justin Bieber een couplet meezingt.

Bron: BBC Breakfast | Beeld: Getty Images