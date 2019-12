Het is een pingpong van jewelste: Alicia Keys coverde het nummer Ocean Eyes van Billie Eilish en ging daarmee viral afgelopen week. Maar wat Alicia Keys niet wist, is dat Billie Eilish háár nummer Fallin’ al jaren geleden heeft gecoverd. Tijdens The Late Late Show with James Corden verrast Billie Alicia met het bijzondere fragment.

Dat fragment toont een piepjonge Billie Eilish. Op haar twaalfde deed Billie mee aan een talentenjacht en zong ze Alicia Keys’ hit Fallin’. Niet alleen deed Billie dat destijds heel goed, ook blijkt ze dus toen al fan van Alicia Keys.

En dat maakt het gesprek tussen Alicia, die gastpresentator is van The Late Late Show, en Billie heel leuk om naar te kijken: beide zangeressen blijken enorm fan van elkaar te zijn. Al 2,5 miljoen mensen hebben gekeken naar hun pingpong van complimenten.

Bekijk hieronder de Fallin’-cover van Billie Eilish. Die begint op minuut 1.40.

Maar wat krijg je als je twee zangeressen bij elkaar zet, die elkaars nummers zingen? Precies, je krijgt een spontaan duet. Alicia en Billie zingen samen Billie’s meest recente hit Ocean Eyes.

Bekijk hieronder Alicia’s cover van Ocean Eyes:

Nog een gevalletje moet-je-zien:

