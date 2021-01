Billie Eilish komt over als een krachtige, zelfverzekerde en onafhankelijke jonge vrouw die zich van niemand iets aantrekt. Toch was dat niet altijd zo. Ze kampte naar eigen zeggen jarenlang met een zeer negatief zelfbeeld, en worstelde depressieve gevoelens en vele onzekerheden.

In een zojuist verschenen interview aan Vanity Fair doet de 19-jarige zangeres een boekje open over haar worstelingen met houden van zichzelf. Ze noemt de reden voor deze onzekerheid de onvoorziene gevolgen van een ogenschijnlijk ongevaarlijke dieetpil die ze als tiener nam.

Baggy kleding

De signature stijl van het popicoon is sinds dag één baggy. Wijde broeken, oversized t-shirts en hoodies tot op haar knieën, ze is er in uit te tekenen. Een stoere, boyish look, maar niet omdat ze deze kledingstijl nou gewoon mooi vindt. Billie Eilish vertelt dat de reden achter haar kledingkeuze haar onzekerheid omtrent haar lichaam is geweest. ‘Om eerlijk te zijn, begon ik pas flodderige kleding te dragen vanwege mijn lichaam’, vertelt ze.

Dieetpil

De Grammy winnares vertelt dat de start van haar negatieve zelfbeeld ligt bij het slikken van een simpele dieetpil. ‘Ik herinner me dat ik een pil slikte die me beloofde dat ik af zou vallen en dat ik er alleen maar door moest plassen, en ik plaste er zelfs van in bed. Ik was pas twaalf. Het is gewoon te gek. Ik kan niet eens geloven.’, vertelt ze.

Gezonder zelfbeeld

‘Ik at niet, ik hongerde mezelf compleet uit’, gaat ze door. Ik had echt een verschrikkelijke relatie met mijn lichaam.’Ondanks haar worstelingen in het begin van haar tienerjaren, gaat het momenteel een stuk beter. ‘Ik heb nu een veel gezondere mentaliteit en een beter zelfbeeld dan toen’, aldus Billie Eilish.

Bron: People| Beeld: Getty