Onherkenbaar: Billie Eilish schittert op nieuwe cover van Vogue

Zoals we haar eerder kenden met haar zwart-met-groene lokken, schittert Billie Eilish met een compleet ander uiterlijk op de cover van de Britse Vogue. In het interview lees je hoe de jonge artiest van zichzelf is gaan leren houden: ‘Of je nou wel of niet je lichaam en huid laat zien, het mag geen enkel respect van je afnemen.’

Baggy kleding

Grote en wijde kleding. Eerder was er niets van het lichaam van de jonge artiest te zien als een statement tegen bodyshaming en seksisme in de muziekindustrie. Op deze manier kon niemand een oordeel vellen over haar uiterlijk. ‘Ik wil niet dat de wereld alles over me weet. Dat is ook waarom ik altijd grote en wijde kleren draag. Niemand kan een mening over mijn lichaam hebben, omdat niemand weet wat er onder mijn kleren zit’, vertelt ze in een interview met Calvin Klein. ‘Oh, ze is slank of dik, ze is niet slank of dik, ze heeft een platte kont, ze heeft een dikke kont. Niemand kan het zeggen, omdat ze het niet weten.’

Mijn lijf, mijn regels

Maar, het dragen van die wijde kleding is voor Billie nu verleden tijd. Hoewel ze aangeeft toch onzeker te zijn over haar buik, laat ze zich nu niet meer tegenhouden. Het is juist empowering om eigen keuzes te maken, stelt ze. ‘Of je nou wel of niet je lichaam en huid laat zien, het mag geen enkel respect van je afnemen. Ik vind de foto’s mooi en vond het geweldig om deze shoot te doen. Doe wat je wilt, wanneer je maar wilt. Fuck al het andere.’ Met haar feministische visie hoopt ze haar fans op deze manier te inspireren.

Happier Than Ever

Na de cover die in juni in de schappen ligt, is het nog maar even aftellen naar 30 juli: de releasedatum van het nieuwe album van de zangeres. Want: bij een nieuw kapsel, hoort een nieuw album.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BILLIE EILISH (@billieeilish)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BILLIE EILISH (@billieeilish)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BILLIE EILISH (@billieeilish)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BILLIE EILISH (@billieeilish)

Bron: Vogue | Beeld: GettyImages

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?