Billie Eilish shockte zopas nog vriend en vijand toen ze plots haar felgekleurde coupe omtoverde tot klassieke blonde lokken. Het lijkt een voorbode te zijn geweest voor een algehele klassiekere kledingstijl van de zangeres, want nu is ze gespot met parels.

De zangeres – die uit te tekenen is in sportieve looks, oversized kleding en bling bling – laat zich plots van een hele andere kant zien. We voorspellen een nieuwe sieradentrend voor dit jaar. Mark our words.

Parels

De kans is groot dat je niet direct warm wordt van parels. Er hangt namelijk toch nog een ietwat stoffig imago aan. De sieraden doen je wellicht denken aan de sieraden die je oma draagt, maar als Billie Eilish ze draagt kan het niet anders dan binnen de kortste keren een hype worden.

View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Thuispak opleuken

Ze laat zien dat parels – in de vorm van kettinkjes, chokers en oorbellen – een ideale manier zijn om je chillpak op te leuken. Slim is dat wel. Gezien we allemaal nog altijd vanuit huis werken en leven in joggingbroeken en oversized truien, is een klassiek sieraad dé truc om nog enigszins fancy voor de dag te komen.

Harry Styles

Billie is niet de enige celeb die in de ban is geraakt van parels. Harry Styles rockt al een paar jaar parelkettingen en doopte zichzelf om tot ‘guy with the pearl earring‘ tijdens het Met Gala van 2021. Hij droeg in één oor een grote, opvallende parel oorbel, waar ie-de-reen over praatte.

View this post on Instagram A post shared by 𝒍𝒂𝒓𝒂☁️🏹🕊️🪐 (@harrythemagicalfairy)

