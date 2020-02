Billie Eilish roept fans tot halt: ‘Stop doing this shit!’

Als er een popster is met een herkenbare look dan is dat Billie Eilish wel. Gehuld in wijde kleding (liefst Gucci) en een streep gifgroene verf in haar scheiding, yup, dat is Billie. En aangezien Billie zelf pas net achttien jaar oud is geworden, is het niet zo gek dat ze heel veel jonge fans heeft. En die jonge fans doen mee aan een nogal bizarre trend: ze doen op straat alsof ze de zangeres zijn.

Billie Eilish impersonation

Typ op YouTube de zoekterm ‘billie eilish impersonation’ in en een heel nieuwe wereld gaat voor je open. Want wat is de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat je je verkleedt als het 18-jarige wonderkind en daarmee in het openbaar treedt. Bij voorkeur in een druk bezocht winkelcentrum. De imitatie is geslaagd als mensen je daadwerkelijk voor Billie Eilish aanzien, maar helemaal leuk is als er in zulke mate hysterie uitbreekt dat het winkelcentrum moet worden gesloten. En ja, dat is echt gebeurd (die filmpjes hebben respectievelijk 2,7 en 5,5 miljoen views).

‘Please stop doing this shit’

De bizarre trend is natuurlijk ook de zangeres zelf niet ontgaan. Via Instagram Stories deed ze afgelopen weekend een oproep aan haar doppelgangers om te stoppen met deze waanzin. Ze schreef: ‘Please stop doing this shit. It is not safe for you and it is mean to the people who don’t know any better you make me look bad.’

Ook viel Billie een aantal imitators direct aan – zo is ze natuurlijk ook. Onder de foto van een meisje die gekleed als Eilish over straat liep, schreef ze: ‘Sooo disrespectful that you’d go out pretending to be me wearing THIS.’ Ook dat is Billie.

Oscars

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat mejuffrouw Eilish mag optreden tijdens de uitreiking van de Oscars op 9 februari. Tja, dan snappen wij best dat veel kids haar willen na-apen.

