Binge alarm: laatste seizoen La Casa de Papel vanaf deze datum te zien

Bella Ciao! We zitten met smacht te wachten op het vijfde en daarbij het laatste seizoen van La Casa de Papel. Eindelijk is er nieuws: vanaf september kunnen we weer beginnen met bingen.

Twee delen

Het laatste seizoen van de spannende serie wordt in twee delen gelanceerd. Zo zijn de eerste vijf afleveringen vanaf 3 september te zien en de laatste vijf afleveringen vanaf 3 december. De coronaperiode heeft het laatste seizoen flink beïnvloed volgens maker Alex Pina. ‘We kregen het idee om het eerste deel het gevoel van een seizoensfinale te geven. In het tweede deel van dit seizoen focussen we meer op de emotionele toestand van de karakters.’

‘Het is oorlog’

We kregen niet alleen de releasedata van het laatste seizoen, maar ook een paar beelden cadeau. Zo zien we de criminelen een spannend vuurgevecht uitvoeren. Als dat maar goed gaat…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl)

Behind the scenes

Een aantal weken geleden werden we door Netflix al getrakteerd op wat behind the scenes kiekjes op de set. Op de foto’s zien we de acteurs die hard aan het werk zijn met het vijfde seizoen. Zo komen onder meer de selfies van de professor, Tokio, Raquel en Denver langs. Maar ook een kiekje van Stockholm aka Mónica en het meest gehate personage uit de serie: Arturo. Zo luidt een reactie van een fan op de post: ‘Die laatste selfie moet verboden worden…’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl)

Geruchten

Er gaan al een tijdje verschillende geruchten over het laatste seizoen rond. Zo wordt er gedacht dat Berlin toch niet écht dood is, door een mysterieuze caption van acteur Pedro Alonso. Veel mensen denken dat we wél afscheid gaan nemen van het geliefde karakter Rio. Het is nog even wachten, maar we zullen over een aantal maanden eindelijk de antwoorden op deze vragen krijgen.

Bron: Instagram, Linda | Beeld: BrunoPress

