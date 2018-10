Bingen maar: deze 6 series staan sinds afgelopen week op Netflix

Elke week schittert er weer een hoop nieuw bingemateriaal op Netflix. Deze series verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Élite

Élite wordt ook wel de nieuwe Gossip Girl genoemd. Het speelt zich af op een ultraprestigieuze school, waar na een aardbeving ook arme kids moeten studeren. Dat mengt niet erg lekker en wanneer een student vermoord wordt, breekt de hel los. Het eerste seizoen staat nu op Netflix.

Timeless

Nog een serie om meteen aan te beginnen. In Timeless maken een historicus, een soldaat en een programmeur een reis door de tijd om criminelen op te sporen die het tijdscontinuüm willen verstoren. De serie met o.a. Abigail Spencer en Matt Lanter is in Amerika al enorm populair en wij kunnen nu met het eerste seizoen op die hype meeliften.

Salvation

Een beetje in hetzelfde rijtje als Timeless vinden we Salvation, wat nog net iets spannender is. In Salvation wordt een asteroïde ontdekt die binnen zes maanden de aarde zal vernietigen. Een MIT-student en een miljardair werken samen om te voorkomen dat dit gebeurt. Met de komst van het tweede seizoen kun je nu 26 afleveringen kijken.

En verder nog…

Seizoen 2 van de rom-com serie Little Things

Seizoen 2 van de geanimeerde comedieserie Big Mouth

Seizoen 10 van reality-wedstrijd RuPaul’s Drag Race

Zien welke films, series en documentaires je nog meer kunt verwachten deze maand? Check ’t hier.

