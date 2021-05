We kunnen weer bingen! Dit is alles wat er deze week nieuw op Netflix staat

Een kersverse week is weer begonnen. Ook deze keer zijn er weer een heleboel nieuwe films en series te zien op Netflix. Dus plof maar lekker op de bank, dít is alles wat nieuw op Netflix staat deze week.

Series

Yasuke (seizoen 1)

De tot rust gekomen schipper Yasuke (LaKeith Stanfield), die ooit bekendstond als ‘de zwarte samoerai’, raakt opnieuw in een groots conflict verzeild wanneer hij een meisje met mysterieuze krachten onder zijn hoede neemt.

Sexify (seizoen 1)

De Poolse drama-comedy-serie Sexify volgt een onervaren studente en haar vrienden die aan een ‘orgasme-app’ werken. Ze willen er een techwedstrijd mee winnen, maar komen erachter dat ze misschien toch te weinig ervaring hebben.

The Unremarkable Juanquini (seizoen 2)

The Unremarkable Juanquini, ook wel bekend als Chichipatos, keerde deze week terug met nieuwe afleveringen. De serie draait om de onhandige goochelaar Juanquini (Antonio Sanint) die per ongeluk een gezochte crimineel laat verdwijnen en daarvoor moet boeten.

The Innocent (seizoen 1)

Mat raakt in een club betrokken bij een vechtpartij en doodt per ongeluk een man. Zijn leven staat helemaal op zijn kop en hij belandt in een zwart gat vol intriges. Jaren later lijkt het geluk weer aan zijn kant te staan, totdat een telefoontje de hele nachtmerrie weer terugbrengt.

Pet Stars (seizoen 1)

Een reality-serie met dieren, waarom ook niet? Talentenmanagers Melissa en Colleen van Pets on Q begeleiden ‘diereninfluencers’, zoals een ‘trucjeskip’ en een oerlelijk hondje.

Fatma (seizoen 1)

De Turkse psychologische thriller Fatma draait om een schoonmaakster met een duister geheim. Nadat een tragedie haar treft gaat ze over tot moord. Ze verandert al snel in de meest onwaarschijnlijke seriemoordenaar.

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

VeggieTales in the City (seizoen 4)

Go! Go! Cory Carson (seizoen 4)

Rainbow High (seizoen 1)

Headspace Guide to Sleep (seizoen 1)

Films

The Mitchells vs. The Machines

In deze animatiefilm is de robo-apocalyps losgebarsten, nét nu de Mitchells – de raarste familie ter wereld – een roadtrip maken om te bonden. Plots ligt het lot van de wereld in hun handen. The Mitchells vs. The Machines kent een indrukwekkende stemmencast met o.a. Olivia Colman, Conan O’Brien en John Legend.

The Curse of La Llorona

Horrorfilm The Curse of La Llorona speelt zich af in het LA van de jaren ’70. Linda Cardellini speelt de hoofdrol als sociaal werker Anna Garcia, die haar kinderen probeert te beschermen tegen de doodenge vrouw La Llorona (The Weeping Woman), die kinderen verdrinkt. Deze film valt binnen het horroruniversum van de The Conjuring-films.

Blinded by the Light

De Brits-Pakistaanse student Javed voelt de druk van zijn af en toe benauwende gezin met een dominante vader, maar vindt een uitweg nadat een nieuwe vriend hem laat kennismaken met de muziek van Bruce Springsteen. Javeds leven krijgt een dikke impuls, maar al zijn nieuwe dromen en levenslust vallen niet in de smaak bij papa.

Shazam!

In deze DC-superheldenfilm Shazam! krijgt het 14-jarige pleegkind Billy Batson opeens superkrachten van een oude tovenaar. Als hij Shazam schreeuwt, verandert hij in een volwassen krachtpatser. Samen met zijn beste vriend Freddy neemt hij het op tegen de kwaadaardige wetenschapper Thaddeus Sivana én de zeven hoofdzonden.

Godzilla: King of the Monsters

Godzilla vs. Kong draait in de VS met veel succes in de bios, maar Nederland moet het nog even doen met de voorganger Godzilla: King of the Monsters. Het agentschap Monarch neemt het op tegen reusachtige monsters, zoals Godzilla, Mothra, Rodan en de driekoppige King Ghidorah. Terwijl deze wezens uitvechten wie de baas is, hangt het voortbestaan van de mensheid aan een zijden draadje.

Deze films verschenen deze week ook op Netflix:

The Disciple

De Schippers van de Kameleon en Kameleon 2

Sneekweek

Spijt!

Holland Natuur in de Delta

Shadow and Bone – The Afterparty

Head Full of Honey

Al posto suo

Lo ricordo. Piazza Fontana

The Last Shift

1960

La classe degli asini

Animali nella Grande Guerra

For Your Love

Blue Kids

Cloro

Chimera

Os Salafrários

Crazy for Football

Figli del destino

Francesco: Un Anno Di Pontificato

Domani mi sposo

Il commisario Montalbano

Lea

La compagna di banco

I Nostri Figli

Things Heard & Seen

Bron: Superguide | Beeld: Getty