Bioscoopreleases in oktober: deze films mogen direct op je must see-lijst

Wij zeggen altijd maar zo: het najaar is de beste periode van het jaar om een bioscoopabonnement te nemen. Het regent namelijk niet alleen buiten, ook in de bioscopen regent het blockbusters, live-actions en remakes.

Dit zijn de bioscoopreleases van oktober die je niet wil missen.

Joker – 3 oktober

Jared Leto werd als The Joker in Suicide Squad matig ontvangen. Dan brengt Joaquin Phoenix, die je kent van Her en Walk the line, het er stukken beter vanaf in The Joker. Deze opzichzelfstaande film gaat over hoe een mislukte komediant transformeert in Batmans gevaarlijkste tegenstander. Phoenix wordt nu al getipt voor een Oscar, maar de film zelf moet ook goed werken als intense thriller.

F*ck de liefde – 3 oktober

Drie liefdesverhalen komen samen in F*ck de Liefde: Lisa (Bo Maerten) worstelt met een scheiding met Jack (Edwin Jonker). Haar vriendinnen, Nicolette van Dam en Nienke Plas op haar best, nemen haar daarom mee naar Curaçao om uit te waaien. Ze ontmoet de charmante wereldreiziger Jim (Thijs Römer) en de vonken vliegen over. Ondertussen duikt Jack in de koffer met Cindy (Victoria Koblenko) en vormt haar zus Bo (Yolanthe Cabau) de derde hoofdrolspeler, want haar man Said is ontslagen maar hij verzwijgt dat voor haar. Nederlands drama om van te smullen!

Whitestar – 9 oktober

De strenge paardenhandelaar Alex zoekt vakantiehulp en Megan (Richelle Plantinga) en haar beste vriendin Julia (Sterre van Woudenberg) zien dat wel zitten. Megan droomt ervan een succesvolle dressuurrijder te worden maar ze heeft geen paard… totdat Whitestar op haar pad komt. De twee bouwen een speciale band met elkaar maar het paard blijft onthandelbaar voor ieder ander. Alex dreigt hem weg te doen; kunnen Megan en Whitestar bij elkaar blijven? Met Britt Dekker als de volwassen versie van Megan.

Maleficent 2: Mistress of Evil – 16 oktober

Angelina Jolie speelt opnieuw de beroemde Disney-schurk Maleficent. In de eerste film sloot ze vrede met prinses Aurora (Elle Fanning), maar de vriendschap wordt getest wanneer schoonmoeder Queen Ingrith (Michellle Pfeiffer) de mensen en feeën voorgoed van elkaar wil scheiden. Is er nog hoop dat de twee rassen met elkaar kunnen leven? Alleen al het kijken waard dankzij de prachtige kostuums, visagie en visuals.

Friends: The One With The Anniversary 25 jaar – 20 oktober

Friends bestaat 25 jaar en dat wordt groots gevierd. Friends-fans in Nederland kunnen naar een speciale jubileumfilm. Het gaat om een compilatie van de beste afleveringen van de sitcom, inclusief behind the scenes-beelden en exclusieve interviews. Sterker nog, er zijn wel 3 versies gemaakt! Bekijk hier wat je kan verwachten van iedere ‘film’ en in welke bioscopen je ze kan zien.

Terminator – Dark Fate

De laatste Terminator-films waren zo slecht dat ze gewoon genegeerd worden door Dark Fate. De gebeurtenissen spelen zich na T2: Judgement Day af en brengen Linda Hamilton en Arnold Schwarzenegger voor het eerst weer samen terug. Hamilton speelt Sarah Connor, die samen met een hybride cyborgmens een jong meisje moet beschermen van een nieuwe tijdreizende terminator.

Hustlers

Geen nieuwe release, maar wel een film die je gezien moet hebben: Hustlers. Hierin zet Jennifer Lopez een enorm sterke glansrol neer en eigenlijk is het daarom gewoon een must see voor iedere vrouw. Dat de film gaat over hoe een aantal vrouwelijke strippers rijke mannen van Wall Street te grazen nemen, is leuk meegenomen. Heel leuk meegenomen. Zien dus!

Oh, en dan nog even dit. Je kunt een uitje naar de bios natuurlijk ook gewoon combineren met een wandeling door het bos, park, of de duinen. Doe jij mee met de #2uurnatuur-challenge in oktober?

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.