Birgit Schuurman is in verwachting van haar tweede kindje

Birgit Schuurman (43) en haar vriend Sander van Haarlem (35) zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Birgit kreeg eerder zoon Chico uit haar huwelijk met Arne Toonen. De zangeres deelt het heuglijke nieuws op Instagram.

Birgit deelt de shoot waarmee zij en haar lief Sander in Linda’s Zomerboek staan. Naast de prachtige plaatjes heeft ze echter nog veel mooier nieuws: de twee verwachten een kind. Ze verklapt ook alvast wat het wordt: er is een tweede zoon onderweg.

‘Leven vol verrassingen’

‘Superblij en dankbaar om te kunnen vertellen dat ik een klein broertje voor Chico in mijn buik heb zitten…Op deze foto’s, gemaakt voor het nieuwe LINDA zomerboek, wisten we nog niet dat ik niet veel later zwanger zou zijn…. Het leven zit vol verrassingen en ik zit vol leven!’, schrijft ze.

Depressie

In het interview met Linda vertelt Birgit ook hoe na de scheiding van Arne een depressie werd getriggerd. Tegelijkertijd leerde ze haar nieuwe liefde kennen. ‘Het contrast tussen die emoties was enorm, het viel me zwaar. Ik voelde me klote, kon ’s nachts niet slapen.’ Sander probeerde zijn vriendin er bovenop te helpen door juist te kijken naar alles wat wél goed ging in het leven, maar dat nam haar verdriet niet weg. ‘Ik kon dat niet meteen duidelijk maken. Dat je je soms meer getroost voelt als iemand benoemt dat je verdriet hebt en het juist niet probeert weg te nemen.’

Beeld: Instagram, Brunopress